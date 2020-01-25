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Erbaa'da Elazığ için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Erbaa'da Elazığ için yardım kampanyası

TOKAT(AA) - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Tokat'ın Erbaa Belediyesi, bölgedeki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün yaptığı duyurunun ardından yardımseverler, belediye önündeki toplanma alanına yardım malzemelerini getirdi.

Başkan Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbaa'nın deprem gerçeğini iyi bildiğini söyledi.

İlçenin 1942 yılında yaşadığı depremi hatırlatan Karagöl, şöyle konuştu:

"Bizler Elazığ ve Malatya'daki hemşehrilerimizin bugününde yanında olmayı boynumuzun borcu olarak bildik. Vatandaşlarımıza böyle bir kampanya başlattığımızı ifade eder etmez yardımlar yağmaya başladı. Gönlü ve yüreği kocaman, mert ve cömert hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Erbaa Malatya Tokat

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