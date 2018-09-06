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Erbaa'da sağanak ve dolu sele dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele yol açtı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele yol açtı. Çok sayıda ev ve işyeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi. İlçe merkezinde öğleden sonra başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu. Ahmet Yesevi Mahallesi Ilgaz Sokak’ta sel suları 4 otomobili cadde boyunca sürükledi. Mahallede oturan Ahmet Yılmaz, evinin önündeki otomobilini bahçe hortumuyla doğal gaz borusuna bağlayarak sürüklenmesini engelledi. Aynı mahalledeki evlerin bazıları pencerelerine kadar suyla doldu. Sağanak ve dolu, D-100 karayolunda trafiğin aksamasına neden oldu. İlçe genelinde tellerin kopması sebebiyle bir süre elektrik kesintisi meydana geldi. Belediye ekipleri evlerden su tahliyesi için çalışma başlattı.

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