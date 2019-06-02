HABER

Erbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

IĞDIR'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladı

Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR-Halil İbrahim YEL/ERBAA (Tokat), (DHA)- IĞDIR'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı (26) memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun askeri kıyafetini giyen Yeter Alıcı, ''İki oğlum var onları da şehit veririm. Seninle gurur duyuyorum yavrum'' diye ağıt yaktı.
Erbaa ilçe merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı, Türkiye-İran sınırında mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) tarama devriyesi sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin dün uçakla memleketine getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik için baba evine getirildi.
Şehidi baba ocağının önünde annesi Yeter Alıcı, babası Bekir Alıcı, kardeşleri Oğuz-Nafi Alıcı ve Sümeyra Çakır karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu oğluna ait askeri kamuflajla karşılayan anne Alıcı “Düşmanlar sevinmesin yavrum. Vatanımız bölünmesin. Bayrak sağ olsun. Vatan sağ olsun. Yavrum böyle diyorum sana. Dik duracağım, ağlamayacağım yavrum. Ben şehit verdim, güle güle git yavrum. Daha asker anaları ağlamasın yavrum. Yavrumun yanına beni de götürün. İki oğlum var onları da şehit veririm. Yeter ki beni de götürün. Kuzular melemez mi? Yavrum ben meliyorum, bulamıyorum seni yavrum. Seninle gurur duyuyorum yavrum ben'' diye ağıt yaktı.
'VATAN, BAYRAK SAĞ OLSUN'
Helallik alınmasının ardından cenaze aracına konulan şehidin naaşı ilçe merkezindeki Büyük Cami'ye getirildi. Tabutun törenin yapılacağı alana konulmasının ardından şehidin annesi babası ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Alıcı burada ''İki oğlum daha var göndereceğim. Kendim su çekmeye gideceğim. Götürsünler beni, 60 yaşındayım, vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun'' dedi.
Cenaze törenine Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Tokat Valisi Ozan Balcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından İbrahim Alıcı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Erbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladıErbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladıErbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladıErbaa'da Şehit Uzman Onbaşı Alıcı'yı 5 bin kişi uğurladı

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi (2)PKK tarafından öldürülen işçinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi (2)
Bakan Soylu: Seçimler sakin bir şekilde devam etmekteBakan Soylu: Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.