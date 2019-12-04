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Erbaa’da yangın 3 evi sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın 3 eve zarar verdi.Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde kent merkezinde bulunan Ahmet Yesevi Mahallesindeki Kaan Sokak’ta bulunan apartmanın çatısında akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın 3 eve zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde kent merkezinde bulunan Ahmet Yesevi Mahallesindeki Kaan Sokak’ta bulunan apartmanın çatısında akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Şükrü Ekselli, Zülfikar Karakaş ve Kadir Ay’a ait oldukları öğrenilen komşu 3 evin çatısına sıçradı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yetersiz kalan ekiplere, Amasya Taşova Belediyesi, Tokat Niksar Belediyesi ve Tanoba Beldesi İtfaiyesi de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan ve can kaybı yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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