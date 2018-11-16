HABER

Erbaaspor takım otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

Erbaaspor takım otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Erbaaspor takım otobüsünün iki araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasan Ş.'nin kullandığı 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, sporcu ve teknik heyeti Sivas Nuri Demirağ Havalimanına bıraktıktan sonra Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otobüs, Ahmet Baştürk idaresindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ve aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KS 028 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Niksar Devlet Hastanesinde görevli Doktor Merve Önel olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü Hasan Ş. gözaltına alındı.

Paz de la Huerta harekete geçtiPaz de la Huerta harekete geçti
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandıBaruthane ve Çırpıcı Millet Bahçesi tanıtım filmi yayınlandı
Vali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaretVali Gürel'den mühimmat deposundaki patlamada yaralanan askere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niksar Tokat zincirleme trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Atatürk Havalimanı saldırısında karar çıktı!

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.