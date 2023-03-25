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Erbakan Cumhur İttifakı'na nasıl geri döndü? Telefon açıp o isim ikna etmiş

25.03.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı. Erbakan'ın yürütülen görüşmeler sonrasında ittifaka katılmama kararından nasıl geri adım attığı merak edilirken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yeniden Refah'ın, ittifaka katılmasında BBP lideri Mustafa Destici'nin araya girdiği ve Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanuna ile ilgili talebin, AK Parti tarafından bazı maddelerin yumuşatılarak kabul edildiği iddia edildi.

Erbakan Cumhur İttifakı'na nasıl geri döndü? Telefon açıp o isim ikna etmiş

Türkiye adım adım seçimlere giderken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılacaklarını açıkladı. İlk başta Cumhur İttifakı'na katılamayacaklarını belirten Erbakan'ın kararının ne değiştirdiği merak konusu oldu. Erbakan'ın ittifaka dahil olmasında BBP lideri Mustafa Destici'nin yürüttüğü telefon diplomasisinin etkili olduğu belirtilirken Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanunu ile ilgili talebin AK Parti tarafından bazı maddelerin yumuşatılarak kabul edildiği aktarıldı.

ERBAKAN'DAN AK PARTİ'YE 30 MADDELİK İSTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakın genişleyeceğini belirtmesi üzerine 11 Mart'ta AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.

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Erbakan'ın partisinin, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebi tartışmalara neden oldu. Söz konusu istek AK Parti'nin kadın milletvekillerinin de tepkisini çekerken, Erbakan'ın AK Parti'ye 30 madde sunduğu belirtildi.

Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Fatih Erbakan seçimlere herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini açıkladı. Kapıları da tam kapatmayan Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" dedi.

O İSİM İKNA ETMİŞ

Daha sonra yaşanan gelişmede Erbakan, Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Erbakan'ın ittifaka katılmasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin araya girdiğini ve telefon diplomasisi yürüttüğünü belirtti.

SAYMAZ DUYURDU: BAZI MADDELERİNDE YUMUŞATMAYA GİDİLDİ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile imzaladığı ittifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı.

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seçim Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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