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Erbakan'dan zorunlu PCR testi açıklaması: Partimizin büyük etkisi oldu

13.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." açıklamasını yapmıştı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da , “Zorunlu PCR testinin kaldırılmasında partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin ve eylül ayında Danıştay’a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

Erbakan'dan zorunlu PCR testi açıklaması: Partimizin büyük etkisi oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, zorunlu PCR testinin kaldırılmasında partilerinin gayreti ve eylül ayında Danıştay’a yaptıkları itirazın çok büyük etkisini olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu PCR testi uygulamasını kaldırması kararına yönelik açıklamada bulundu. Erbakan, yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasında Yeniden Refah Partisi’nin gayretlerinin etkili olduğunu söyledi.

"İTİRAZIN ETKİSİ BÜYÜK"

Fatih Erbakan, “Daha önce Ayasofya Camii’nin ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinde olduğu gibi zorunlu PCR testi zulmünün ortadan kaldırılmasında da Yeniden Refah Partimizin tüm teşkilatlarıyla ortaya koyduğu gayretin, oluşturduğu kamuoyu duyarlılığının ve eylül ayında Danıştay’a yaptığımız itirazın çok büyük etkisi oldu” dedi.

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PCR testi

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