İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Temel Karamollaoğu bana diyor ki 'Bu seçim dönemi kadar ahlaksız bir kampanya görmedim.' Doğru, iki tane milletvekili koyacaksın diye Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya yasladın PKK’ya." dedi. Fethiye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Soylu, dağlarda kuş uçmadığını, son 30 yılda teröre katılımın en düşük seviyede olduğunu söyledi. Türkiye'de 4,5 yıl hiç seçim olmayacağını, 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem yaşanmadığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK'yı Meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP'ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini Mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de, Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını hokkalı bir şekilde veririm ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım." .

"HDP, PKK’nın uzantısı olan bir siyasi partidir" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Dün Adana HDP ile binasını bastık. İçeride kozmik oda oluşturmuşlar. Çek senet işi yapıyorlar. Mahkeme kuruyorlar. Para alıyorlar, veriyorlar, milleti tehdit ediyorlar. Bunlar hem terörist hem mafyacı hem de ahlaksız. Bu adamları meclise sokanlar ne yapacaklar? Bunların vekilleri İstanbul’da bir araya gelecekler. Diyarbakır’a kadar yürüyecekler. Neden? Apo İmralı’dan çıksın diye. Dedim ki ‘Sizi yürüten adam değildir.’ Kötü bir şey mi söyledim? Yürüyebildiler mi? Uçakla Diyarbakır’a gittiler. Diyarbakır’da burunlarını otellerinden, evlerinden çıkaramadılar." - "HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır" HDP Eş Genel Başkanının "Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz" dediğini hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı illerinde verilecek oylar Eruh ve Cizre’deki oylara destek verecek. ‘Batı'da zillet ittifakını destekleyeceğiz’ diyorlar. Biz yanlış mı yaptık yahu? Belediyeleri almakla yanlış mı yaptık. Terörle mücadelede yanlış mı yaptık? Eğer biz bunlarla mücadeleyi yapamazsak büyükşehirlerdeki 299 belediye meclis üyesinin CHP’den 201’ini, Saadet Partisi'nden 74'ünü, İYİ Parti’den 24’ünü aday gösterdiler. Sızdırdılar. Şimdi diyorlar ki biz sizin büyükşehirlerinize sızalım da görün. Önümüzdeki 4,5 yıl bizim huzurumuzu bozmak için fitne tohumu ekecekler. Diyorlar ki 'Beka sorunu yok.' Nasıl yok? 15 Temmuz’da Türkiye’de darbe olacağını hangimiz biliyorduk? 7 Haziran’da bunlar yüzde 13 oy aldı. Yetmedi camileri, okulları, hastaneleri yaktılar yıktılar. Terör örgütü talimat veriyor. Örgüte talimatı veren Amerika’dır, Kandil'dir. 31 Mart gecesi Türkiye’de hükümet zafiyete uğrarsa 1 Nisan’dan itibaren Doğu ve Güneydoğu’da bu huzur ortamını bertaraf eder, 6 yaşındaki çocukların ellerine taşı verip kaymakam ve valileri itibarsız hale getirirler. Bunu daha önce de yaşadık. HDP diye bir siyasi parti yoktur. PKK vardır. Bu vekiller, milletvekili değildir. Bunlar PKK’nın, terörün vekilidir. Kendi karakterleri, haysiyetleri söyleyebilecekleri bir tek sözleri yoktur."

Soylu, 31 Mart’ı geçince, Türkiye’nin ekonomide, geleceğe atacağı adımlarda, terörle mücadelede çok daha iyi bir noktaya geleceğini vurguladı. Teröristlere adım attırmadıklarını, tekrar imkan bulabilecekleri bir hamleyi gerçekleştirmek istediklerini belirten Soylu, şunları kaydetti: "Moral bulmak istiyorlar. O zaman biz Necmettin öğretmene, şehit Aybüke kızımıza, kundakta vefat eden Bedirhan bebeğimize, şehitlerimizin anne babalarına ne anlatacağız? Bana bunu söyleyin. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Bu memleketten ise bir tane var. Göz dikenin gözünü oyarız. Temel Karamollaoğu bana diyor ki 'Bu seçim dönemi kadar ahlaksız bir kampanya görmedim. Doğru. İki tane milletvekili koyacaksın diye Erbakan hocanın milli görüşünü PKK'ya yasladın, PKK'ya. Ahlaksız ben miyim? Adıyaman'a Şanlıurfa’ya bugüne kadar PKK giremedi. Onun yüzünden bugün Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisi onlarla ittifak yapıyor. Girmek istiyor. Oyun büyük. Bu oyunu bozalım. Güçlü iradenizle bozalım. Biz doğu ve güneydoğuda dik yürüyoruz ya zannetmeyin ki karakterimizden, cesaretimizden. Biz orada dik yürümemizi sağlayan sizin verdiğiniz oydur. Sandık, demokrasi, mili iradedir. Biz milletimize hiç hile yapmadık. Şu anda bunlar önümüzdeki güzel yılları tarumar etmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Boynumuzu ne olursunuz Kandil’in önünde eğik bırakmayın. FETÖ denilen şarlatana ne olursunuz bizi güldürmeyin."