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Erbakan için New York'ta anma programı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 06:46 | Son Güncelleme

Erbakan için New York'ta anma programı yapıldı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla New York’ta anma programı düzenlendi.

Saadet ABD ve Avrupa Gençlik Derneği tarafından Brooklyn Borough Hall’da düzenlenen "Nezaket ve Dürüstlük" temalı anma programına New York şehri ve çevresinde yaşayan Türk Amerikan toplumunun önde gelen temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunarak başlayan programda açılış konuşmasını yapan Saadet ABD Başkanı Mehmet Nurullah Işık, Amerika’da Milli Görüş fikriyatının kök salması için azimle çalıştıklarını belirterek, "Bu Hocamızın da hedeflerinden biriydi." dedi.

Programın ana konuğu olan Avrupa Gençlik Derneği Başkanı Arif Şen, slayt gösterileri eşliğinde Erbakan'ın hayatından ve düşüncelerinden kesitler sundu.

Erbakan’ın daha üniversite yıllarında milli sanayi hamlesi için çaba gösterdiğini anlatan Şen, "Erbakan Hoca, Almanya’da eğitimini tamamladığında, kariyeri için oradan çok iyi teklifler almasına rağmen sadece Türkiye’ye hizmet etmek, Türkiye’yi kalkındırmak amacıyla memleketine geri dönmeyi tercih etti." diye konuştu.

Şen, Erbakan'ın sanayideki Milli Görüş vizyonunu daha sonra bağımsız olarak atıldığı siyasette gerçekleştirmeye çalıştığına işaret ederek, "Erbakan Hoca, Türk siyasetinde Milli Görüş vizyonu ortaya koydu. 'Bizim yaptığımız çalışma basit bir siyasi çalışma değildir. Biz bütün insanlığın mutluluğunu, saadetini istiyoruz. Bizi buraya götürecek, yeryüzünde huzuru, refahı sağlayacak sistem için de öncelikle yaşanabilir bir Türkiye kurmamız gerekiyor' diyerek azimle çalıştı." ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın Türk siyasetinde yeni bir çığır açtığını belirten Şen, "Erbakan Hoca 42 yıl siyaset yaptı. Bu süre zarfında aldığı en büyük oy oranı yüzde 20,58 idi, Başbakanlık dönemi de sadece 11 aydı. Ama rakamlara takılmamak lazım, bugün Erbakan Hoca'nın yolundan giden, vizyonunu takip eden yüz binler var, milyonlar var." dedi.

Şen, Erbakan'ı anmak kadar onu anlamanın da önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle Amerika'da yeni nesillere bu dava adamını anlatmak, onun davasından yürüyecek gençler yetiştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Programın sonunda Saadet ABD Başkanı Mehmet Nurullah Işık, Şen’e günün anısına plaket takdim etti.

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