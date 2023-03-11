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'Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz?' sorusuna böyle yanıt verdi! Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler 'Tabanımızda bu arkadaşların...'

11.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa'da yaşanan krizin çözülmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Saadet Partisi'nin genel merkez binası önünde açıklanmıştı. Bunun ardından Saadet Partisi ile ilgili yapılan yorumlar Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na soruldu. Temel Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Erbakan'ın kemiklerini mi sızlattınız?" sorusuna yanıt verdi. Karamollaoğlu,

'Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz?' sorusuna böyle yanıt verdi! Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler 'Tabanımızda bu arkadaşların...'

Altılı Masa arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarından ardından bir kriz yaşanmıştı. Kriz, çeşitli görüşmelerden sonra çözülürken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklanmıştı. Bu açıklama da Saadet Partisi Genel Merkez Binası önünde yapılmıştı. Saadet Partisi'nin bu süreçte üstlendiği rol de dikkat çekmiş ve bazı çevrelerde çeşitli yorumlara neden olmuştu.

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ Mİ SIZLATIYORSUNUZ?"

Genel tepkilere ilişkin, katıldığı canlı yayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bir soru yöneltildi. Karamollaoğlu'na "Saadet Partisi'nin bu son süreçte üstlendiği rol, Saadet Partisi'nin hem genel merkezi binasıyla hem de sizin yürüttüğünüz siyasetle birlikte, bu şeylerin odaklandığı iki başlık var. Bir: Sizi ve Saadet Partisi'ni Milli Görüş çizgisinden çıkmakla, çok bilindik ifadesiyle söylüyorum; Erbakan'ın kemiklerini sızlatmakla suçluyorlar. Öyle mi? Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz?" diye soruldu.

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"BU ARKADAŞLARIMIZ MAALESEF CAHİL"

Karamollaoğlu ise bu soruya, "Bu arkadaşlarımız aslında bu tavırlarıyla Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatıyor desek yanlış söylemiş olmayız. Bu arkadaşlarımız maalesef cahil. Bunu böyle söyleme mecburiyetindeyim. Biliyormuş gibi konuşuyor ama kimin etkisinde kaldığının belki farkında bile değil. Dikkat edin hemen böyle konuşmayı yapanlar TRT'ye çıkabiliyor, bize muhalif kanallarda hemen boy gösteriyor. Yahu biz, siz de biliyorsunuz, biz kendi ilanımızı, normal siyasi bir duyuruyu TRT'de yapamıyoruz para verdiğimiz halde. Ama bedavadan bunları çıkarmakta TRT hiç tereddüt göstermiyor. Ben bu arkadaşların da zaman içinde yanlışlarını göreceklerini zannediyorum iyi niyet varsa. Kötü niyet varsa değişmez. Yani eğer AK Parti bunları kullanıyorsa sonuna kadar da kullanmaya gayret edecektir." şeklinde yanıt verdi.

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"TABANIMIZDA HİÇBİR ETKİSİ YOK"

Karamollaoğlu "Şu anda bizim tabanımızda bu arkadaşların hiçbir etkisi yok. Olmadığını gördükleri zaman başka yollara tevettür ederler. Kısa dönemde samimi olanların bir yanlışlık varsa o yanlışı düzeltelim diye yola çıkanların kendi yanlışlarını görünce düzelteceklerini tavırlarını öyle ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu saadet partisi

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