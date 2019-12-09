Yeniden Refah Partisi Polatlı 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "Partimiz Türkiye siyasetinin bundan böyle alternatifsiz olmadığını ortaya koymuştur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Polatlı 1. Olağan İlçe Kongresi, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongrede açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk, ’’Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Dr. Fatih Erbakan liderliğinde kurulmuş olan Yeniden Refah Partisi ile Allah’ın izni ile bütün sorunları çözmek için halka hizmetin, hakka hizmet olduğu bilinci ile bu kutlu yola koyulduk. Polatlı için biz varız’’ dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin 17 Kasım Pazar günü Ankara’da destan yazdığını belirten Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, ’’Hepimizin bildiği gibi bundan tam 3 hafta önce 17 Kasım Pazar günü Ankara’da Yeniden Refah Partimiz bir destan yazdı. Milli görüşlüler, Yeniden Refah Partililer tarih yazdılar. Daha kuruluşunun üzerinden bir sene geçmeden yapmış olduğu ilk büyük kongresinde elli bine yakın memleket evladını Ankara’da toplayan ve katılımcılarının yüzde sekseni gençlerden oluşan bu muazzam büyük kongreyi yaparak Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin bundan böyle alternatifsiz olmadığını ortaya koymuştur. Türk siyasetinde taşları yerinden oynatmıştır. Daha yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen başa güreşen, iktidara talip olan en büyük iddiaya sahip olan bir parti olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kongremiz milli görüşün devri kapandı, milli görüşün modası geçti diyen gafillere verilecek en güzel cevap olmuştur. Sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında zulüm altında inleyen Müslümanlara ve insanlığa umut olmuştur’’ diye konuştu.

Polatlı İlçe Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Muzaffer Öztürk tekrar seçildi. Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Başkanı Haşim Bilal Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, STK başkanları ve Yeniden Refah Partisi üyeleri katıldı.



