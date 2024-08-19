HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Erbakan yürüyüşü' viral olmuştu! İlk kez konuştu: "Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim"

'Erbakan yürüyüşü' viral olmuştu! İlk kez konuştu: "Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim"

19.08.2024 08:24
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Maltepe D-100'de otomobilin önünü kesip camını kırdılar

Maltepe D-100'de otomobilin önünü kesip camını kırdılar

Ölen yunusu bir başka yunus 6 günde karaya sürükledi; bilimsel makalede yayımlandı

Ölen yunusu bir başka yunus 6 günde karaya sürükledi; bilimsel makalede yayımlandı

Aydemir Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı

Aydemir Akbaş’ın cenazesine gelen Tatlıses’in camiye girişi sırasında arbede çıktı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.08.2024 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada sık sık paylaşılan yürüyüşüyle ilgili konuştu. Farkında olmadan o şekilde yürüdüğünü belirten Erbakan "Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada ara ara gündem olan yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan'ın sunduğu Ekol TV'deki "Sorgusuz Sualsiz" programına konuk olan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Sosyal medyada medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?" sorusuna yanıt verdi.

fdgdg

ERBAKAN: "FARKINDA DEĞİLDİM"

Sağlık açısından bir sıkıntısı olmadığını, farkında olmadan o şekilde yürüdüğümü belirten Erbakan "Yok, öyle bir durum yok. Çok farkında da değilim. Sallayarak mı yürünüyor yoksa sallamadan mı yürünüyor? Ben yürürken sallıyor muyum, sallamıyor muyum? Onun da çok farkında değilim." dedi.

a1

"ARTIK BEN DE BİRAZ DİKKAT EDİYORUM"

Sosyal medyadaki videoları, yorumları gördüğünü söyleyen Erbakan "Ancak o şeyleri görünce biraz sallayayım bari dedim. Artık yürürken kollarımı sallıyorum. Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum." diye konuştu.

a2

"SPORA TEKRARDAN BAŞLAMAK LAZIM"

Erbakan, pandemi döneminden önce spor yaptığını ancak pandemi nedeniyle bıraktığını ve bir daha devam edemediğini söyledi. Duruş ve doğru yürüyüş için spora yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Erbakan "Ben pandemi döneminden önce spora gidiyordum. O sporun yürüyüşe, duruşa çok büyük katkıları vardı. Ama malesef o dönemde işte ara verdik. Öyle işlerde de bir kez ara verdiniz mi kolayınıza gidiyor. Bir daha da gidemedik. Tekrardan başlamak lazım." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

Aydemir Akbaş'ın cenazesinde çileden çıktı! "Tabutun etrafını sarmışlar" diyerek isyan etti

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

Gece 2’de bu tiple ne işi varmış? Başıboş zengin bebeleri

Putin Azerbaycan'da! Ortak bildiri imzalanacak! Aliyev ailesi evinde ağırladı

Putin Azerbaycan'da! Ortak bildiri imzalanacak! Aliyev ailesi evinde ağırladı

Oğuz Alper Öktem’in ‘Temiz Türkler’ paylaşımı olay oldu!

Oğuz Alper Öktem’in ‘Temiz Türkler’ paylaşımı olay oldu!

Okul bahçesinde arkadaş kurşunu! Cenazede kahreden anlar

Okul bahçesinde arkadaş kurşunu! Cenazede kahreden anlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.