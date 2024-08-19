'Erbakan yürüyüşü' viral olmuştu! İlk kez konuştu: "Sosyal medyada görünce biraz sallayayım dedim"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medyada ara ara gündem olan yürüyüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Armağan Çağlayan'ın sunduğu Ekol TV'deki "Sorgusuz Sualsiz" programına konuk olan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Sosyal medyada medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?" sorusuna yanıt verdi.

ERBAKAN: "FARKINDA DEĞİLDİM"

Sağlık açısından bir sıkıntısı olmadığını, farkında olmadan o şekilde yürüdüğümü belirten Erbakan "Yok, öyle bir durum yok. Çok farkında da değilim. Sallayarak mı yürünüyor yoksa sallamadan mı yürünüyor? Ben yürürken sallıyor muyum, sallamıyor muyum? Onun da çok farkında değilim." dedi.

"ARTIK BEN DE BİRAZ DİKKAT EDİYORUM"

Sosyal medyadaki videoları, yorumları gördüğünü söyleyen Erbakan "Ancak o şeyleri görünce biraz sallayayım bari dedim. Artık yürürken kollarımı sallıyorum. Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. 'Ya doğru' diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum." diye konuştu.

"SPORA TEKRARDAN BAŞLAMAK LAZIM"

Erbakan, pandemi döneminden önce spor yaptığını ancak pandemi nedeniyle bıraktığını ve bir daha devam edemediğini söyledi. Duruş ve doğru yürüyüş için spora yeniden başlaması gerektiğini ifade eden Erbakan "Ben pandemi döneminden önce spora gidiyordum. O sporun yürüyüşe, duruşa çok büyük katkıları vardı. Ama malesef o dönemde işte ara verdik. Öyle işlerde de bir kez ara verdiniz mi kolayınıza gidiyor. Bir daha da gidemedik. Tekrardan başlamak lazım." ifadelerini kullandı.