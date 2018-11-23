Erbakan’ın Oğlu ‘Yeniden Refah Partisi’yle Siyaset Sahnesinde

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, babasının kurduğu Saadet Partisi’nde genel başkanlık mücadelesinde başarısız olduktan sonra Türkiye siyaset sahnesine “Yeniden Refah Partisi” ile dönüş yaptı. Erbakan, dindar kesimi hedeflemesi beklenen “Yeniden Refah Partisi”ni kamuoyuna duyurmak için Ankara’daki tarihi Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusunu ve Cuma namazı çıkışını tercih etti. Erbakan, beraberinde “Şehzade” olarak anons edilen ve 2.Abdülhamit’in 4. kuşak torunu olduğu kaydedilen Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu ile birlikte yeni partisini tanıttı. Erbakan, babası Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011’de vefat ettikten sonra 2013 yılı Haziran ayında aile fertleriyle birlikte Erbakan Vakfı’nı kurarak, siyasetle ilişkisini korumuştu. Sonrasında Saadet Partisi’nin başına geçmeyi denemiş ancak 4 Mayıs 2014’teki Saadet Partisi 5. Olağan Genel Kurulu’nda Mustafa Kamalak karşısında genel başkanlık yarışını kaybetmişti. Fatih Erbakan, “Artık vakit tamam geldi” diyerek Yeniden Refah Partisi’nin kuruluş müjdesini vermek üzere toplandıklarını söyleyerek, nasıl bir siyasi parti olacaklarını anlattı. Bu noktada Erbakan’ın konuşmasında, babası Necmettin Erbakan’ın aksine AKP’ye karşı sert bir muhalif çizgi izlemeyecekleri mesajını verdiği gözlendi. Erbakan, özetle, “Yeniden Refah Partisi olarak bizler, kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz. Bizler, bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için geliyoruz. Yine bununla birlikte yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Yapılan hizmetlere teşekkür edeceğiz, takdir ve tebrik edeceğiz, eksikleri tamamlayacağız, yanlışları da davamıza, istikametimize uygun doğrularla düzelteceğiz” dedi.

Erbakan, “Bugün milletimize Yeniden Refah Partimizin müjdesini verirken ehvenişerler yerine artık hayrın kendisinin meydana çıktığının müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize çaresizlik, umutsuzluk, alternatifsizlik döneminin sona erdiğinin müjdesini veriyoruz. Bugün milletimize asli yuvamıza dönüşün başlangıcının müjdesini veriyoruz ve ‘Artık umut, çare, alternatif var, artık Yeniden Refah var’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Erbakan’ın konuşmasında “Milli Görüş” mirasını tümüyle sahiplendiği de görüldü. Erbakan, babası tarafından ilk olarak Milli Nizam Partisi adıyla kurulan oluşumun kuruluşundan itibaren bu çizgideki siyasette herhangi bir leke olmadığını veya yolsuzluk yapılmadığını da savundu. Camii önündeki açıklama sonrasında Kurucular Kurulu adına Necmettin Erbakan döneminde REFAH-YOL hükümetinde görev almış Eski Devlet Bakanı Sacit Günbey tarafından kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilecek dilekçenin bakanlığa verilmesiyle birlikte Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşu resmen gerçekleşti.

Yeniden Refah Partisi’nin kurucuları arasında ise, Erbakan’ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Erbakan’ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer aldı. Yine Erbakan dönemi siyasetçilerinden eski milletvekilleri Abdullah Özbey, Ömer Faruk Ekinci, Suat Pamukçu ve Musa Okçu da kurucular arasında. Yeniden Refah Partisi nasıl bir muhalefet partisi olacak? Erbakan’ın yeni partisiyle babası Necmettin Erbakan tarafından siyasi yasaklı olduğu dönemde yakın arkadaşı Recai Kutan’a kurdurulmuş ve sonrasında bizzat Necmettin Erbakan’ın genel başkanlığını üstlendiği siyasi partiyi hedef alması söz konusu. Erbakan’ın, Saadet Partisi’nin genel merkez binasına yönelik mülkiyet hakkı iddiasıyla kazandığı yargı süreci sonucunda Yeniden Refah Partisi’nin genel merkezi olarak bu binayı kullanması bekleniyor. Yine Erbakan’ın parti kurma hazırlığı sürecinde de “Milli Görüş” çizgisinin tek temsilcisi iddiasındaki Saadet Partisi’ne adeta savaş açtığı ve özellikle de gençleri kendi cephesine çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan Erbakan’ın bugünkü parti tanıtım konuşması ve öncesindeki açıklamalarında AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sert bir üslup içerisinde olmaması da not ediliyor. Bunun yerine sıklıkla Saadet Partisi’ne yönelik eleştiriler açıklamalara imza atan Erbakan, örneğin 24 Haziran Genel Seçimleri’nde CHP’yle ittifak kurduğu için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na da sert tepki göstermişti. Oysa 1974 yılında babası Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’nin genel başkanlığını yürüttüğü dönemdeki ilk hükümet ortağı Bülent Ecevit’in liderliğindeki CHP ile olmuştu. Bu arada Fatih Erbakan’ın parti tanıtımını birlikte gerçekleştirdiği Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu ise, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la yakın arkadaşlığıyla ve bazı kuruluşlarda ortak yöneticilik yapmasıyla tanınıyor. AKP, Necmettin Erbakan’ın liderliğinde Fazilet Partisi’nden 2011 yılında ayrılan siyasetçiler tarafından kurulmuştu. Ancak o dönem Erdoğan, “Milli Görüş gömleğini çıkardım” diyerek AKP’yi yepyeni bir siyasi parti olarak kamuoyuna tanıtmıştı.