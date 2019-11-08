HABER

Erbaş Büyük Çamlıca Camisi'nde hutbe irat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: - "Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür" - "Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en güzel örneğimiz Allah Resulü’dür" - "Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Sevgili Peygamberimizin hane-i saadetindeki sevgi, şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacaktır"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi’nde cuma hutbesini irat etti.

Cumanın müminlerin bayramı olduğunu vurgulayan Erbaş, bu gecenin de insanlığa İslam’ı tebliğ eden, hakkı, hakikati öğreten Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü Mevlid-i Nebi gecesi olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed’in insanlığı huzura ve kurtuluşa çağıran bir davetçi, hatadan ve isyandan uzaklaştıran bir uyarıcı olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Sevgili peygamberimiz, 'Bir mümin neye inanır? Bir Müslüman nasıl yaşar?' sorusunun en mükemmel ve canlı cevabıydı. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret ve feraset gibi erdemler onun şahsında adeta ete kemiğe bürünmüştü. Zayıflar, güçsüzler, mağdur edilenler onunla yeniden insan olmanın saygınlığını kazanmıştı. Cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, Peygamber Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar, onun yolundan giderek, kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır."

- "Sevgili Peygamberimizi daha iyi anlayalım"

Erbaş, Hazreti Muhammed’in bütün insanların Allah katında eşit olduğuna ve üstünlüğün ancak takvada olduğuna işaret ettiğini, aynı zamanda davranışlarıyla ümmetine tevazuyu öğrettiğini kaydetti.

Allah’ın Resulü Hazreti Muhammed’in her haliyle örnek olduğunu ve bu yönde ayetler bulunduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanıyalım, anlayalım ve onun aziz sünnet-i seniyyesinin hayatımızda belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayalım. Düşünce dünyamıza onun zihniyeti ile yön verelim ve gönüllerimizi onun ahlakıyla arındıralım. Peygamberimizin asla taviz vermediği ilkeleri biz de hayatımızın her alanında koruyalım. Unutmayalım ki Resul-i Ekrem’i örnek aldığımız ölçüde imanımız, insanlığımız ve toplumumuz özlediği güzel günlere kavuşacaktır. İşte o zaman Peygamber Efendimizin mevlidi, hepimizin dünyasında gerçek anlamda yeniden doğuş olacaktır."

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit gecesini takip eden haftanın Mevlid-i Nebi Haftası olarak idrak edileceğini ifade eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlediğini kaydetti.

Bu temayı belirlemelerinin nedenlerini açıklayan Erbaş, "Zira bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabında huzurun kaybedildiği, sevginin maddi kaygılar içerisinde hapsedildiği dünyamızda en çok aile değerlerimiz zarar görmektedir. Dolayısıyla ailenin kurulması, korunması ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğudur. Her konuda olduğu gibi aile konusunda da en güzel örneğimiz Allah Resulü’dür. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Sevgili Peygamberimizin hane-i saadetindeki sevgi, şefkat, güven, huzur ve istişare ortamı toplumumuzla paylaşılacak, günümüzde aile kurumunun yaşadığı sorunlara Kur’an ve sünnet ışığında çözümler getirilmeye çalışılacaktır." diye konuştu.

Erbaş, namaz öncesi bir grup öğrencinin hafızlık icazet merasimine de katılarak kısa bir konuşma yaptı.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Cinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandıCinayet şüphelisi bir kişi daha tutuklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua ettiİçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir'in kabrinde dua etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Süper mini şortu eleştirilince...

Süper mini şortu eleştirilince...

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Ege'de deprem!

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı!

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

İBB'den 10 Kasım'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

Bakanlık duyurdu! Tel Abyad'da 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi

Hepsi Tel Abyad'da ele geçirildi

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.