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Erbaş: FETÖ, milletin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, FETÖ'nün milletin zekat, sadaka ve bağışlarını ihanet için kullandığını belirterek, "FETÖ terör örgütü, önce milletimizin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etmiş, hiçbir dini, ahlaki, hukuki ilke tanımadan, kendisine yapılan bağışları uluslararası kirli merkezlere rüşvet vermek dahil, vatanına, milletine, devletine ihanet için kullanmıştır" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir otelde düzenlenen 'İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda müftülere seslenen başkan Erbaş, FETÖ'nün topladığı zekat ve bağışları hatırlattı. Prof. Dr. Erbaş, "FETÖ terör örgütü, önce milletimizin zekat, sadaka ve bağışlarına ihanet etmiş, hiçbir dini, ahlaki, hukuki ilke tanımadan, kendisine yapılan bağışları uluslararası kirli merkezlere rüşvet vermek dahil, vatanına, milletine, devletine ihanet için kullanmıştır. Dolayısıyla bütün mali ibadetler konusunda da büyük bir özveri, dikkat, samimiyet ve titizlik içinde vatandaşlarımıza rehberlik etmeye mecburuz" dedi. 'BAĞIŞLAR BÜYÜK TİTİZLİKLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMAKTADIR' Bu yıl Ramazan ayında 'Kardeşini Unutma Beklenen Sensin' ve 'Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin' sloganıyla zekat ibadetini gündem yaptıklarını da aktaran Prof. Dr. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı'mız, ülkemizde ve dünyanın her yerinde açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize insani yardım götürmektedir. Milletimizin zekat ve bağışlarını vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde başkanlığımız, vatandaşlarımızın zekatlarını da büyük bir titizlik, duyarlılık, şeffaflık içinde, emanet bilinciyle, gerçek sahiplerine ulaştırmaktadır" diye konuştu. 'ABARTI VE GÖSTERİŞTEN UZAK KALINMALI' Ramazan ayında yapılan etkinliklere dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş, abartı ve gösterişten uzak kalınmasını kaydederek, şunları söyledi: "Ramazan ayı bir ibadet, kulluk, tefekkür ve muhasebe mevsimidir. Kim tarafından ve hangi isim adı altında yapılıyorsa yapılsın, ibadetin ruhuna uymayan, orucun hikmetiyle bağdaşmayan, ramazan ayını bir eğlence ve etkinliğe dönüştüren faaliyetlerle bu kutlu zamana gölge düşürmeyelim. Bu manada özellikle kurumsal organizasyon yapanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Televizyon, radyo ve diğer iletişim mecralarında ramazan, oruç ve İslam ile ilgili program yapanlardan, her türlü hurafe ve yanlışlıktan, gereksiz abartı ve gösterişten uzak kalmalarını, İslam’ın medeniyetler kuran ana yoluna, hakikat ilkelerine, akaid ve ahlak prensiplerine mutlaka bağlı kalmalarını istirham ediyorum."

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