Erbaş, “İşi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat verilmemeli”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ın katledildiği cami saldırısıyla ilgili olarak, "Camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek, boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda katliamına ilişkin konuştu. İslam dinine göre tüm mabetlerin, hangi dinin mabedi olursa olsun dokunulmazlığının ve masuniyetinin olduğuna dikkat çeken Erbaş, “Savaşta bile Müslüman askerlerin hiçbir dinin mabedine, din adamına dokunmaması gerektiği kendilerine emredilir. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle mabetlere saldırıları şiddetle kınıyoruz. En son tabi Yeni Zelanda’da olan ve adeta bütün dünya tarafından kınanan bir olay gerçekleşti. Bu olay sadece Yeni Zelanda’daki bir camiye girerek ibadet eden Müslümanları şehit etme şeklinde bireysel bir olay değildir. Bunun böyle olmadığı da katilin geride bırakmış olduğu bir takım izlerden anlaşılmış oldu. Yazmış olduğu yazılarda ve silahlarının üzerine yapmış olduğu işaretlerde ortaya çıktı. Ülkemizi de özellikle hedef alan olay olması münasebetiyle bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Bütün dünyanın dikkatini bizim ülke olarak, milletimiz olarak camilere olan bu saldırıların durdurulması adeta işi dinler arası savaşa götürecek, boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı ülke çapında yetkililerimiz yaptılar. Biz de dünyayı barışa davet eden bir dinin mensupları olarak her zaman barıştan yana olduğumuzu, insanların inançlarını, düşüncelerini farklı olmasının normal olduğunu, farklılıkları zenginlik bilerek, birlikte yaşama tecrübesinin tarihimizde, medeniyetimizde nasıl gerçekleştirmiş isek bugün de bunu yapmamız gerektiğini, geleceğe de barış içerisinde yaşayacak şekilde taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yeni Zelanda’da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum” dedi.

“Yeni Zelanda Yetkililerinin açıklaması tüm dünya liderlerine örnek olmalı”

Yeni Zelanda liderlerinin yaptığı açıklamalarının tüm dünya yetkililerine örnek olması gerektiğine dikkat Çeken Erbaş, “Özellikle Yeni Zelanda’da yetkililerin, Başbakanın ve görevli olan kişilerin yapmış oldukları açıklamaların dünyanın her ülkesinde yapılan bu tür olaylar karşısında yetkililer için bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Açıklanması gereken huşuları açıkladılar. İnşallah daha önce bu tür olayların yapıldığı ülke yetkilileri de bu tür açıklamalar yaparlar diye diye düşünüyorum ve olumlu buluyorum” diye konuştu.



