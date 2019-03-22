HABER

Erbaş: İşi dinler arası savaşa götürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Erbaş: İşi dinler arası savaşa götürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz" dedi.
Afyonkarahisar'da bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hizmet İçi Eğitim' toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantı sonrası Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyleyen Erbaş, "İslam dinine göre tüm mabetlerin, hangi dinin mabedi olursa olsun dokunulmazlığı vardır, masumiyeti vardır. Savaşta bile Müslüman askerlerin hiçbir dinin mabedine, din adamına dokunmaması gerektiği kendilerine emredilir. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle mabetlere saldırıları şiddetle kınıyoruz. En son Yeni Zelanda'da olan ve adeta bütün dünya tarafından kınanan bir olay gerçekleşti. Bu olay sadece Yeni Zelanda'daki bir camiye girerek ibadet eden Müslümanları şehit etme şeklinde bireysel bir olay değildir. Bunun böyle olmadığı da katilin geride bırakmış olduğu birtakım izlerden anlaşılmış oldu. Yazmış olduğu yazılarda ve silahlarının üzerine yapmış olduğu işaretlerde ortaya çıktı" diye konuştu.
'ÜLKE OLARAK BİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR'
Yeni Zelanda'daki saldırının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Erbaş, "Ülkemizi de özellikle hedef alan olay olması münasebetiyle bizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Bütün dünyanın dikkatini bizim ülke olarak, milletimiz olarak camilere olan bu saldırıların durdurulması, adeta işi dinler arası savaşa götürecek boyuta doğru çekmek isteyenlere karşı fırsat vermeme noktasında harekete geçmeliyiz. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı ülke çapında yetkililerimiz yaptılar. Biz de dünyayı barışa davet eden bir dinin mensupları olarak her zaman barıştan yana olduğumuzu, insanların inançlarını, düşüncelerini farklı olmasının normal olduğunu, farklılıkları zenginlik bilerek, birlikte yaşama tecrübesinin tarihimizde, medeniyetimizde nasıl gerçekleştirmişsek bugün de bunu yapmamız gerektiğini, geleceğe de barış içerisinde yaşayacak şekilde taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum" dedi.
'ÖRNEK OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Yeni Zelanda yetkililerinin örnek bir davranış sergilediğini de anlatan Erbaş, şöyle konuştu:
"Ben özellikle Yeni Zelanda'da yetkililerin, Başbakanın ve görevli olan kişilerin yapmış oldukları açıklamaların dünyanın her ülkesinde yapılan bu tür olaylar karşısında yetkililer için bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Açıklanması gereken hususları açıkladılar. İnşallah daha önce bu tür olayların yapıldığı ülke yetkilileri de bu tür açıklamalar yaparlar diye düşünüyorum ve olumlu buluyorum."

FOTOĞRAFLI

Erbaş: İşi dinler arası savaşa götürmek isteyenlere fırsat vermemeliyizErbaş: İşi dinler arası savaşa götürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim KongresiUluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi
Çavuşoğlu: Gelin İSLAM düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalımÇavuşoğlu: Gelin İSLAM düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'Bunu ilk kez gördük'

Diyarbakır'da 4 sığına, 1 mevzi tespit edildi! 'İlk kez gördük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.