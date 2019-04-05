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Erbaş: “Kur’an’a hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur’an’a hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz” dedi.
Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti. Vali Nayir ve İl Müftüsü İhsan Açık tarafından karşılanan Başkan Erbaş, şeref defterini imzaladı.

“Önde gelenlerindendir”
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ziyarette yaptığı konuşmada, “Sakarya bizim hem evimizin bulunduğu bir şehir hem de eğitim aldığım yaşadığım bir şehir. Bugün inşallah Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii’nde hafızlarımızın icazet merasimini gerçekleştireceğiz. Hafızlık bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz faaliyet alanlarının önde gelenlerindendir. Zira iyi insan yetiştirmenin en önemli yollarından birisidir insanların hafız olması. Kur’an’a hizmet noktasında hafızlığın büyük bir önem taşıdığını hepimiz biliyoruz” dedi.

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