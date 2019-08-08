Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla buluştu

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'a İntikal ve Arafat'tan Dönüş Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda kafile başkanlarıyla buluştu. Arafat öncesi Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kafile başkanlarıyla bir araya gelen Erbaş, hac organizasyonunda her geçen yıl hizmetlerinin ve başarılarının arttığını söyledi. Erbaş, hac yolculuğunun hacı adaylarının hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var güçleriyle çalışmalarının başlıca sorumlulukları olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Unutmayalım ki ekibinizde bulunan herkese karşı samimiyet, iyi niyet ve gayretle, motive ve rehberlik edici bir tutum takınarak istişareyi merkeze alan bir koordinasyon ve iletişim içinde olmak hem müşkilimizi asan eyleyecek hem de manevi açıdan bereketli bir ibadet ortamı oluşturacaktır. Her birinizin bu doğrultuda bir coşku, samimiyet ve özveriyle üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine Allah'ın izniyle inancım tamdır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha güzel hizmetlere vesile olacaktır."

Haccın, tebliğ açısından en büyük imkan olduğunu dile getiren Erbaş, "Yormadan, usandırmadan hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için önemli bir yükümlülüktür." ifadesini kullandı. - "Ülfet ve muhabbet bu toprakların bereketidir" Başkan Erbaş, kafile başkanlarının hac için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bu kısa süre zarfında dahi gönlünü fethedeceklerine inandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Ömründe belki de bir daha buraları dünya gözüyle göremeyecek olanların anlatılmaz yaşanır bu tecrübesini unutulmaz kılacak değerli bir makamdasınız. Ülfet ve muhabbet hakikaten bu toprakların bereketidir. İnşallah hepiniz deruhte ettiğiniz bu ulvi vazifeyi en güzel şekilde ifa edip hacılarımızın hayatının geri kalanında şuur ve istikamet noktasında kalıcı izler bırakacaksınız. İlk tanışma toplantınızda başlayıp Arafat kucaklaşmasıyla zirveye çıkacak bu uhuvvet neticesinde onlar sizi her vesileyle hatırlayacaklar, arayıp soracaklar; en önemlisi size her daim dua edecekler. Kulun ve Cenabıhakk'ın razı olduğu bundan daha kazançlı bir iş olabilir mi?"

- "Kafile başkalarımızın özverisi hayati öneme sahip" Erbaş, hac organizasyonunda en çok özveri isteyen görevlerden birinin de kafile başkanlığı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bunun için Başkanlığımız kafile başkanları seçiminde büyük titizlik göstermektedir çünkü hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir. Dolayısıyla kafile başkanı, organizasyonun yürütülmesini sağlayan ve maiyetindekileri en iyi şekilde yöneten idarecidir. İslam'ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir." Kafile başkanlarının hac organizasyonunda çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizen Başkan Erbaş, şunları kaydetti: "Bu sorumluluğun gereği olarak hacılarımızın hac menasikini eksiksiz yerine getirmeleri için din görevlilerimiz ve irşat sorumlumuzla üst düzey bir seferberlik ilan etmeliyiz. Nitekim sizlerden her bir hacı adayımıza yönelik Arafat, Müzdelife, Mina, Cemerat, Kurban ve Ziyaret Tavafı gibi hususlarda dört başı mamur, eksiksiz bir bilgilendirme ve rehberlik yapmanızı istiyorum."