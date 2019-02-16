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Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:52 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr.

Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Erzincan'da din görevlileri ile bir araya geldi. Erbaş, "Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programda din görevlileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Erbaş, iyiliği emretme, kötülükten men etme ve hayra çağırma görevinin din görevlilerinin omuzlarında bir emanet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Dünya da ve ülkemizde yıllarca ihmal edilen ve haram denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığı. Evet, arkadaşlar sigara haramdır ve her biriniz sigaranın haram olduğunu artık milletimize anlatmak zorundasınız. Bu bağımlılıktan insanlığı kurtarmamız lazım. Çünkü sadece bizim ülkemize bir yılda 115 bin kişinin öldüğünü sigara yüzünden, duydunuz mu? Duymadınız mı bilmiyorum. Trafik kazalarında şu kadar insan öldü diye ne kadar üzülüyoruz. Terör olaylarından dolayı şu kadar insanımız şehit oldu diye ne kadar üzülüyoruz. Ama hiç birinin sayısı hepsini üst üste toplayın ve birkaç yılla çarpın 5-10 yılla çarpın bir yılda sigaranın öldürdüğü insanımızın sayısına ulaşamaz. Bu ne büyük bir faciadır. Ve ülkemizde bu facia devam ediyor. Yapılan bir araştırmada sigara içenler sıralamasında Türkiye ilk sırlarda ikinci üçüncü sıralarda, alkol kullanalar sıralamasında son sıralarda. Bunun hikmetini anladık ki imamlarımız, peygamber varisleri alkolün haram olduğunu her vesile ile söylüyor. Bu yüzen bu millet bu inançlı millet haramdan uzak olmak için alkol kullanma sıralamasında son sıralarda kalıyor. İnşallah bundan sonra sigaranın da haram olduğunu hep birlikte söyleyeceğiz ve bu milleti, milletimizi, insanlığı bu büyük beladan kurtaracağız inşallah."

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