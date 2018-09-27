Erbaş, Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Yusuf ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünyada yayılan yanlış din algısı, İslam'ın kabul etmediği birtakım yapılar oluşturuyor. Bu yapılar zamanla bir terör örgütüne dönüşerek İslamofobiyi besliyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Abdulhay Yusuf'u ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Erbaş, kabulde yaptığı konuşmada, sömürgeci ülkeler tarafından desteklenen ve yanlış din algısıyla beslenen yapıların zamanla bir terör örgütüne dönüştürüldüğünü belirtti.

İki ülke arasında eğitim, dini, kültürel ve diğer birçok alanda iş birliği yapılmasının önemine değinen Erbaş, "Kuran ve sünnete dayalı bilginin daha çok insana ulaştırılması önemli. Dünyada yayılan yanlış din algısı, İslam'ın kabul etmediği birtakım yapılar oluşturuyor. Bu yapılar zamanla bir terör örgütüne dönüşerek İslamofobiyi besliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Erdoğan, İslam aleminin umudu"

Sudan Alimleri Heyeti Başkan Yardımcısı Yusuf ise Erbaş'a, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.