Erbaş'tan Akar'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Akar'ı makamında ziyaret etti.
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