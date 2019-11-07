Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da yaşanan, otizmli çocukları ve ailelerini inciten olayın herkesi derinden üzdüğü belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir."

