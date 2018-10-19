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Erbaş'tan Asya Sufi Ulema Meclisi Başkanı Rabbani'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "5 Ekim 2018'de yüksek meclisiniz tarafından din istismarının arkasına gizlenen hain terör örgütü FETÖ hakkında yayınlanmış olan isabetli fetva kararı için başta zatıaliniz olmak üzere tüm meclis üyelerine canı gönülden şükranlarımı ifade etmek istiyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Asya Sufi Ulema Meclisi'nin yayımladığı "FETÖ'nün tüm faaliyetleri haramdır" fetvası için Meclis Başkanı Şeyh Muhammed Hanefi El Rabbani'ye teşekkür etti.

Erbaş, yayımladığı teşekkür mektubunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlediği kanlı darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 194 kişinin de yaralandığını, hain darbe girişiminin, Allah'ın yardımı, milletin uçağa, helikoptere, tanka ve silahlara siper olan imanlı direnişi ve dualarla püskürtüldüğünü belirtti.

FETÖ/PDY ve benzeri zihniyete sahip yapıların, inancı ve insanları sömürmesine engel olmak için köklü ilim geleneğinden beslenen sağlıklı bir din anlayışının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine işaret eden Erbaş, FETÖ/PDY ile İslam dünyası olarak topyekun mücadelenin önemini vurguladı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"5 Ekim 2018'de yüksek meclisiniz tarafından din istismarının arkasına gizlenen hain terör örgütü FETÖ hakkında yayınlanmış isabetli fetva kararı için başta zatıaliniz olmak üzere tüm meclis üyelerine canı gönülden şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Ülkenizde 28 Eylül 2018'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli Endonezya halkına başsağlığı diler, afetten etkilenen kardeşlerimizin millet olarak yanlarında olduğumuzu ve her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtirim. Bu amaçla Türkiye Diyanet Vakfımızca ülkenize ilk etapta 2 bin 40 adet hijyen ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilmiş olup yardımların barınma, gıda, su, ilaç, temizlik malzemesi, kıyafet dağıtımı gibi birçok alanda devam ettirilmesi düşünülmektedir."

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ali erbaş diyanet işleri başkanlığı Endonezya Teşekkür Mektubu

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