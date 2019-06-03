Erbaş'tan bayram mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu bayram, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır. Bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Ramazan ayının, gelişiyle rahmet, bereket ve huzur yaşattığını belirten Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Zihin ve gönül dünyamızı, bağışlanma, arınma ve takva ile süsleyen ramazan ayının ardından, barış, kardeşlik ve muhabbet iklimi Ramazan Bayramı'na girmiş bulunuyoruz. Biliyoruz ki bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, hayatın sekinet ve huzura dönüştüğü, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma günleridir. Fakat maalesef bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, iman ve İslam kardeşliğimizin en önemli tezahürlerinden olan bayramlarımız, bayram gibi idrak edilememektedir."