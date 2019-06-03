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Erbaş'tan bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Bu bayram, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır. Bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur" - "Biliyoruz ki bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, hayatın sekinet ve huzura dönüştüğü, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma günleridir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu bayram, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır. Bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Ramazan ayının, gelişiyle rahmet, bereket ve huzur yaşattığını belirten Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Zihin ve gönül dünyamızı, bağışlanma, arınma ve takva ile süsleyen ramazan ayının ardından, barış, kardeşlik ve muhabbet iklimi Ramazan Bayramı'na girmiş bulunuyoruz. Biliyoruz ki bayramlar, bizleri fıtratımızla buluşturan, hayatın sekinet ve huzura dönüştüğü, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma günleridir. Fakat maalesef bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, iman ve İslam kardeşliğimizin en önemli tezahürlerinden olan bayramlarımız, bayram gibi idrak edilememektedir."

"Bu bayram, dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafyaları farklı, imanları, gönülleri ve duaları bir milyonlarca Müslüman kardeşimizle aynı hissiyatı ve sevinci yaşamamıza vesile olmalıdır." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

"Zira bayramlar, hep beraber sevince dönüşürse hakiki manada bayram olur. Bunun için bayramın neşesini çoğaltmalı ve her yere taşımalıyız. Bu itibarla, öncelikle anne babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı bayramda ziyaret ederek onlarla kurduğumuz gönül köprülerimizi güçlendirelim. Rahmet-i Rahman'a tevdi ettiğimiz geçmişlerimizi de rahmetle yâd edip onlara hayır duada bulunalım."

- "Küslükleri bertaraf edelim"

Ali Erbaş, özellikle bayram yapamayanların bayramları olmaya çalışılmasını, sevgi ve merhamete muhtaç, yetim, öksüz, garip ve kimsesizlerin kimsesi olunmasını, onların sevindirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Hapishanelerdeki mahkumlara, hastanelerdeki hastalara ve ulaşabileceğimiz her noktaya bayram sevincini taşıyalım. Kardeşlerimiz arasındaki kırgınlıkları ve küslükleri bertaraf edelim. Çocuklarımızı da bayramın coşkusuyla buluşturarak onların zihinlerindeki kalıcı hatıralara katkıda bulunalım. Fakat en önemlisi, İslam'ın düşünce, tutum ve eylemlerimizi çevreleyen bir bütün olduğunu aklımızdan çıkarmadan, ramazanda elde ettiğimiz kazanımları ve güzellikleri ramazan sonrasına da taşıyarak bu konudaki istikrarımızı koruyalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın İslami bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, insanlığın hidayet ve barışına vesile olması temennisiyle, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan Bayram

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