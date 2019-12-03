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Erbaş'tan "Dünya Engelliler Günü" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Topluma düşen görev engellilerin engellerini kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, üstün niteliklerle yaratılan ve en güzel vasıflarla donatılan insanın, varlık aleminde seçkin ve saygıdeğer konuma sahip olduğunu belirtti.

İnsana bu saygınlığı kazandıranın, ilahi hitaba muhatap oluşu, sorumluluk bilinci, insanlara karşı güzel davranışı ve ahlaki tutumu olduğunu ifade eden Erbaş, yaratılıştan veya sonradan ortaya çıkan birtakım fiziki engeller sebebiyle insanın bu saygınlığından hiçbir şey kaybetmediğini vurguladı.

Erbaş, insan için dünya hayatının geçici ve imtihan yeri olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İnsan için asıl olan şükür, sabır, metanet, ümit ve güzel ahlak ekseninde bir hayat sürdürmesidir. İmtihan aleminde engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi sağlıklı olmak da bir üstünlük sebebi değildir. Bu manada topluma düşen görev, engellilerin engellerini kaldırmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmaktır."

- "Hazreti Muhammed 50'ye yakın engelli sahabeyle ilgilendi"

Hazreti Muhammed'in 50'ye yakın görme, ortopedik ve işitme engelli sahabeyle özel olarak ilgilendiğini belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın tüm kademelerinde toplumsal yaşama katılmaları konusunda onları cesaretlendirmiştir. Onları her zaman imkan ve yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmiş, onlara destek olanları övmüş, engelli olduğu için sabırla ve azimle hayata tutunmaya çalışanları da Allah katında birçok mükafatlarla ve cennetle müjdelemiştir. Sorumluluk bilinci, merhamet ve adalet anlayışıyla, hayatımızın bir gerçeği olan tüm engelli kardeşlerimize karşı göstereceğimiz ilgi, duyarlılık ve farkındalık, bireysel ve toplumsal hayatımızda rahmet, bereket ve huzura vesile olacaktır."

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3 aralık dünya engelliler günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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