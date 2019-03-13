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Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "(İsrail polisinin Kubbetu's Sahra'ya yönelik baskını) Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine yönelik saldırısına ilişkin, "Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, dün işgalciler tarafından Mescid-i Aksa'nın Harim-i İsmeti çiğnenerek imamlara ve ibadet eden masum sivillere saldırdığını hatırlattı.

Gözü dönmüş zalimlerin insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayarak mabetlerin masuniyetini bir kez daha ihlal ettiğine değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Camide ibadet eden insanlara ve din görevlilerine saldıracak kadar azgınlaşan zalimleri şiddetle telin ediyorum. Elbette bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih, nice zorbanın helak oluşuna şahittir. Önemli olan, zulmün ve haksızlığın karşısında kimin hangi tavrı takındığıdır. Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, mabetlere yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarının, vicdan sahiplerinin, insan hak ve onuruna saygı duyanların sessiz kalması düşünülemez. Bunun için başta Yahudi ve Hristiyanlar başta olmak üzere dünya kamuoyunu ahlakın ve hukukun gereğini yerine getirmeye, gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da insanlığın vicdanında ilelebet mahkûm olacaktır."

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk milletinin her zaman mazlum Filistin halkının yanında olduğunun altını çizdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Mescid-i Aksa

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