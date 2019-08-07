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Erbaş'tan Mekke'deki ekip başkanlıklarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 03:16 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığı ile Servis Ekip Başkanlığını ziyaret etti

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığı ile Servis Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Mekke'de bulunan Ali Erbaş, ekip başkanlıklarına yaptığı ziyaretleri sürdürdü.

Önce Servis Ekip Başkanlığına gelen Erbaş ve beraberindekileri, Servis Ekip Başkanı Bayram Demirtaş karşıladı.
Çalışmalarla ilgili Başkan Erbaş'a bilgi aktaran Demirtaş, servis ekibinde 127 personelle hizmet verdiklerini ifade etti. Demirtaş, Mekke'de yürütülen servis hizmetleri ve Arafat hazırlıkları ile ilgili detayları da anlattı.

Erbaş, daha sonra Diyanet Mekke Mutfağı'nın bulunduğu Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, Başkan Erbaş'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çapçı, kuru gıda ve soğuk hava depoları, kumanya, mutfak, ekmek fırını gibi bölümlerden oluşan ana mutfakta Türk damak tadına göre hazırlanan yemekleri Türk hacı adaylarının kaldığı otellere ısı muhafazalı dolaplarla gönderdiklerini belirtti.

Her gün kahvaltı sonrası hacı adaylarına öğle yemeği için kumanya verildiğine işaret eden Çapçı, Arafat için hazırlanan iki ayrı kumanyanın da otobüslerine binip Arafat'a intikal edecekleri sırada hacı adaylarına teslim edileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretleri sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı eşlik etti.

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ali erbaş Arafat HAC2019

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