Erbil Başkonsolosundan Barış Pınar Harekatı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği askeri harekatın, Kürt milletine karşı olmadığını sadece terör örgütlerine karşı bir operasyon olduğunu vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Başkonsolosluk binasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaçay söz konusu operasyonun Kürt milletine karşı değil, sadece terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye karşı olduğunu söyledi.

PKK uzantısı PYD - YPG terör örgütlerinin yerel halk hakkında çok zulmü işlediğini ve 330 bin Suriyeli Kürdün bu zulümden kaçarak Türkiye’ye sığındığını hatırlatan Karaçay, terör örgütleri Suriye’nin kuzeyinde 220 kadar terör eylemi gerçekleştirdiğini, çocuk kaçırdığını ve bölgenin demografik yapını değiştirmeye çalıştığını bildirdi.



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