HABER

Erbil çarşısında sahur bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

Irak'ın Erbil kentinde çarşı ve pazarlarda iftar sonrası başlayan yoğunluk sahurda özellikle kanatlı hayvanların pişirildiği lokantalarda devam ediyor

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bulunan çarşı ve pazarlarda iftar saatinin yaklaşmasıyla başlayan hareketlilik sahurda da sürüyor.

Güzel havayı fırsat bilen Erbilliler, iftar sonrası çarşılara akın ediyor. Halkın bir kısmı çarşılarda kısa bir gezintiyi tercih ederken bazıları ise sahuru da yaparak evlerine dönüyor.

Sahuru dışarıda yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında ise geleneksel yöntemlerle kaz, tavuk, ördek, bıldırcın ve güvercin pişiren lokantalar geliyor.

Bu lokantaların sadece Erbil'den değil Kerkük, Duhok ve Süleymaniye gibi çevre kentlerden de müşterileri bulunuyor.

Erbil'de güverciniyle meşhur bir restoranın işletmecisi olan Moyed Mutesam, AA muhabirine, ramazanda diğer aylara göre daha yoğun olduklarını anlattı.

Özellikle sahurdaki müşteri yoğunluğunun daha fazla olduğunu aktaran Mutesam, "Yoğunluğumuz 23.00'dan sahura kadar sürüyor. Güvercin etinin yanı sıra müşterilerimiz sahurda kaz ve bıldırcın haşlamasını da tercih ediyor." dedi.

Mutesam ayrıca ramazan boyunca çevre kentlerden de hatırı sayılır bir müşteri aldıklarına işaret ederek, "Süleymaniye, Duhok ve Kerkük'ten birçok insan güvercin, kaz, bıldırcın veya ördek eti yemek için bize geliyor." diye konuştu.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Bütün çocuklar birinci olduBütün çocuklar birinci oldu
Dünyanın dört bir tarafından öğrenciler Bursa’ya gelecekDünyanın dört bir tarafından öğrenciler Bursa’ya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çarşı ırak Ramazan sahur

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.