Erbil çarşısında sahur bereketi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bulunan çarşı ve pazarlarda iftar saatinin yaklaşmasıyla başlayan hareketlilik sahurda da sürüyor.

Güzel havayı fırsat bilen Erbilliler, iftar sonrası çarşılara akın ediyor. Halkın bir kısmı çarşılarda kısa bir gezintiyi tercih ederken bazıları ise sahuru da yaparak evlerine dönüyor.

Sahuru dışarıda yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında ise geleneksel yöntemlerle kaz, tavuk, ördek, bıldırcın ve güvercin pişiren lokantalar geliyor.

Bu lokantaların sadece Erbil'den değil Kerkük, Duhok ve Süleymaniye gibi çevre kentlerden de müşterileri bulunuyor.

Erbil'de güverciniyle meşhur bir restoranın işletmecisi olan Moyed Mutesam, AA muhabirine, ramazanda diğer aylara göre daha yoğun olduklarını anlattı.

Özellikle sahurdaki müşteri yoğunluğunun daha fazla olduğunu aktaran Mutesam, "Yoğunluğumuz 23.00'dan sahura kadar sürüyor. Güvercin etinin yanı sıra müşterilerimiz sahurda kaz ve bıldırcın haşlamasını da tercih ediyor." dedi.

Mutesam ayrıca ramazan boyunca çevre kentlerden de hatırı sayılır bir müşteri aldıklarına işaret ederek, "Süleymaniye, Duhok ve Kerkük'ten birçok insan güvercin, kaz, bıldırcın veya ördek eti yemek için bize geliyor." diye konuştu.

