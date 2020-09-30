Erbil Havaalanı Yakınlarında Roketli Saldırı

Kürt Peşmerge kaynakları Çarşamba günü, Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınlarında fırlatılan üç roketin havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre dördüncü roket, İranlı bir muhalif grubun karargahının yakınına düştü.

Yerel Kürt medyası, ABD askerlerinin bulunduğu bir askeri üste sirenler çaldığını söyledi. Saldırının hedefinin ABD askerlerinin mi, İran muhalefet grubunun mı yoksa her ikisinin de mi olduğu henüz belli değil.

Kürt güvenlik kaynakları, roketlerin Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinden fırlatıldığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Müdürlüğü de bir açıklama yaparak, saldırıyı İran destekli Halk Seferberlik Birlikleri (Haşdi Şabi) militanlarının düzenlediğini kaydetti. Açıklamaya göre Ninova vilayetindeki Şeyh Emir köyünden Erbil Uluslararası Havalimanı'na altı roket fırlatıldı; ancak havalimanına ulaşmadı. Açıklamada, ‘’Roketlerin ikisi patlamadı; can kaybı yaşanmadı’’ denildi.