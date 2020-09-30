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Erbil Havaalanı Yakınlarında Roketli Saldırı

30.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınlarında roket saldırısı düzenlendi. Roketlerin bir bölümü havada etkisiz hale getirildi. Kürt kaynaklara göre saldırıyı İran destekli milis grubu Haşdi Şabi düzenledi

Erbil Havaalanı Yakınlarında Roketli Saldırı

Kürt Peşmerge kaynakları Çarşamba günü, Irak'ın yarı özerk Kürt bölgesindeki Erbil Uluslararası Havaalanı yakınlarında fırlatılan üç roketin havada etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre dördüncü roket, İranlı bir muhalif grubun karargahının yakınına düştü.

Yerel Kürt medyası, ABD askerlerinin bulunduğu bir askeri üste sirenler çaldığını söyledi. Saldırının hedefinin ABD askerlerinin mi, İran muhalefet grubunun mı yoksa her ikisinin de mi olduğu henüz belli değil.

Kürt güvenlik kaynakları, roketlerin Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinden fırlatıldığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Terörle Mücadele Müdürlüğü de bir açıklama yaparak, saldırıyı İran destekli Halk Seferberlik Birlikleri (Haşdi Şabi) militanlarının düzenlediğini kaydetti. Açıklamaya göre Ninova vilayetindeki Şeyh Emir köyünden Erbil Uluslararası Havalimanı'na altı roket fırlatıldı; ancak havalimanına ulaşmadı. Açıklamada, ‘’Roketlerin ikisi patlamadı; can kaybı yaşanmadı’’ denildi.

Irak’ta yayın yapan Kürt kanalı Rudaw da, havaalanına yakın Gazna'da en az dört patlama duyulduğunu, patlama bölgesindeki açık alanda yangın çıktığını duyurdu.

Gazna, İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI) üssünün bulunduğu yer. Üst düzey bir KDPI yetkilisi, Rudaw’a yaptığı açıklamada herhangi bir kayıp vermediklerini söyledi.

Rudaw’a göre ABD'li bir yetkili, Erbil Uluslararası Havaalanı'nda bulunan Koalisyon güçlerinin patlamaya karşı uyarıldığını ve siper almaları talimatı verildiğini söyledi. Yetkili, C-RAM füze savunma sisteminin devreye girmediği ve havalimanında herhangi bir hasar olmadığını da belirtti.

Erbil Uluslararası Havalimanı İcra Kurulu Başkanı Ahmed Hoşyar (CEO), patlamaların havalimanı kompleksi içinde meydana gelmediğini doğruladı.

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