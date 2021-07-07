HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erbil Havalimanı'na İnsansız Hava Araçlı Saldırı

Erbil Havalimanı'na İnsansız Hava Araçlı Saldırı

07.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin Erbil şehrindeki uluslararası havalimanına yönelik, insansız hava araçlı bir saldırı yapıldı. Yetkililer saldırıda havalimanında yer alan Amerikan üssünün hedef alındığını belirtti

Erbil Havalimanı'na İnsansız Hava Araçlı Saldırı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin Erbil şehrindeki uluslararası havalimanına yönelik, insansız hava araçlı bir saldırı yapıldı. Yetkililer saldırıda havalimanında yer alan Amerikan üssünün hedef alındığını belirtti

Saldırının ardından şehirdeki ABD konsolosluk binasında da sirenlerin çaldığı duyuldu.

İnsansız hava saldırısıyla yapılan saldırı nedeniyle Erbil Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, saldırıdan haberdar olunduğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Erbil Havalimanı’nda saldırının ardından küçük çaplı bir yangın çıktığı ve ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü belirtildi.

Söz konusu insansız hava saldırısıyla yapılan saldırıdan bir gün önce de Ayn El Esad hava üssüne de roketli bir saldırı yapılmıştı. Nisan ayında da Erbil Havalimanı’nda Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu alan yakınında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı düşmüştü. Bu insansız hava araçlarıyla bölgedeki Amerikan askerlerinin hedef alındığı ilk saldırı olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkatTürkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
18 yaşındaki genç kız 'namus' adı altında vahşice katledildi! 18 yaşındaki genç kız 'namus' adı altında vahşice katledildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Hande Ataizi tatilden paylaştı: Modern aile

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.