Erbil Havalimanı'na İnsansız Hava Araçlı Saldırı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin Erbil şehrindeki uluslararası havalimanına yönelik, insansız hava araçlı bir saldırı yapıldı. Yetkililer saldırıda havalimanında yer alan Amerikan üssünün hedef alındığını belirtti

Saldırının ardından şehirdeki ABD konsolosluk binasında da sirenlerin çaldığı duyuldu.

İnsansız hava saldırısıyla yapılan saldırı nedeniyle Erbil Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, saldırıdan haberdar olunduğu, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Erbil Havalimanı’nda saldırının ardından küçük çaplı bir yangın çıktığı ve ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü belirtildi.

Söz konusu insansız hava saldırısıyla yapılan saldırıdan bir gün önce de Ayn El Esad hava üssüne de roketli bir saldırı yapılmıştı. Nisan ayında da Erbil Havalimanı’nda Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu alan yakınında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı düşmüştü. Bu insansız hava araçlarıyla bölgedeki Amerikan askerlerinin hedef alındığı ilk saldırı olmuştu.

