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Erbil ile Bağdat arasında görüşme trafiği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

Erbil ile Bağdat arasında görüşme trafiği sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, sürpriz ziyaretle Bağdat’a gelerek, Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Abdulmehdi, Irak halkının kazanımlarıyla ülkenin güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini ifade etti.

Abdulmehdi ayrıca Bağdat ile Erbil arasında iş birliği ve dayanışmanın önemine değindi.

IKBY Başbakanı Barzani de Abdulmehdi hükümetinin "tüm ülke bileşenlerine yönelik kapsayıcı tutumundan" övgüyle bahsetti.

Neçirvan Barzani’den önce IKBY eski Başkanı Mesut Barzani, gayrimeşru referandum sonrası Bağdat’ı ziyaret ederek, Abdulmehdi ve birçok yetkiliyle görüşmüştü. Barzani’nin bu ziyareti sonrası Erbil ile Bağdat arasında gerilen ilişkiler iyileşme gösterirken, görüşme trafiği de hızlandı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin IKBY ile ilişkileri iyi düzeyde tutma çabasında olduğu biliniyor. Kürt yönetiminden de Abdulmehdi hükümetine karşı sık sık olumlu mesaj ve açıklamalar gelmesi dikkati çekiyor.

İki yönetim arasında, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin güvenlik durumu ve petrol konusunda da görüşmeler yapılıyor.

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