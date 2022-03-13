Erbil nerede, hangi bölgede? Erbil'e füze saldırısı! Erbil hangi ülkede? İşte yeri ve konumu!

Erbil valisinin devlet haber ajansına yapmış olduğu açıklamada, Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başkenti Erbil'e çok sayıda roket düştüğü ifade edildi. Eyaletin Sağlık Bakanı Saman Barzanji devlet televizyonuna vermiş olduğu açıklamada, "Erbil'deki patlamalardan sonra herhangi bir kurban veya can kaybı olmadı" ifadesi yer aldı. Peki Erbil nerede?

ERBİL NEREDE?

Erbil, Irak'ın en büyük şehri olarak bilinmekte. Şehrin nüfusu 1,1 milyon civarındadır.

Nüfus ise Kürtler, Türkmenler, Araplar, Keldani ve Süryani Hristiyanlardan oluşmaktadır. Erbil, ayrıca 90'lı ve 2000'li yılları arasında küçük bir köy görünümünü andırmaktaydı. 2003 senesinde Irak Savaşı'nın başlamasıyla beraber, Erbil petrol ihracatını da etkileyerek çökmesine yol açmasından uzun bir süre sonra 2005'te Erbil'de tekrar petrol bulunarak ihraç edilmeye başlandı.

Irak Savaşı sonrasında ABD'nin bölgeden çekilmesinden sonra Erbil, 30 Ocak 2005 tarihinde Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe illerinden Parlamenter cumhuriyet bir federasyon yapılanması ile birleşerek Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nı kurdular. Bölgede tekrar petrolün bulunmasının ardından Erbil'nin geliri devamlı ve hızla yükseldi ve şehir bir ticaret, alışveriş ve Turizm kenti haline geldi.

Erbil Orta Doğu ve Basra Körfezine kıyısı olan ülkeler ile birlikte sürekli gelişen dünya çapında bir kent olarak ticari ve kültürel bir merkez, kozmopolit bir metropol kentidir. Erbil ayrıca ekonomisi tarihsel olarak petrol sanayisi üzerine kurulmuş olsa da, Erbil şehri yürüttüğü turizm ve havayolları alanında önemli gelir kalemlerini oluşturmuştur. Erbil son zamanlarda geniş ölçekli inşaat projeleri ile dünyanın çokça ilgisini çekmektedir.

Kent, çok sayıda gökdelen ve yüksek binaları, iddialı bir proje olan insan yapımı Divan Erbil oteli, Erbil Rotana, yenilenen Erbil Kalesi, pek çok farklı alışveriş merkezleriyle bölgenin ve dünyanın en geniş ölçekli alışveriş merkezleriyle bir sembol haline gelmiştir. Yine yükselen bu ekonomisiyle dünyadan bir işgücünü çekmiştir.

Aynı zamanda Erbil, en pahalı kentler sıralamasında Orta Doğu'da önemli bir konumdadır.



