Erbil Saldırganı HDP Milletvekilinin Kardeşi Çıktı

Biran önce aydınlatılması gerektiği söylenen ve kınanan saldırıyla ilgili açıklamada, “Yaygınlaştırılan çatışma siyasetinin sivil yaşam alanlarına taşırılmasını, nerede olursa olsun konsolosluk çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, partimiz bu vahim saldırının karşısındadır. Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir. Öte yandan bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez” denildi.

Dün ilerleyen saatlerde Kuzey Irak emniyet yetkilileri, 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ’ın, Türk konsolosluk çalışanı Osman Köse’yi öldüren saldırgan olduğunu açıklamışlardı. Bu kişinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olduğunun anlaşılmasının ardından HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli bir açıklama yayınladılar.

Irak’ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının faillerinden biri olan ve ismi dün Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyeti tarafından açıklanan Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan Mazlum Dağ’ın Erbil’e sık sık gidip geldiği hatta bir dönem Erbil’de yaşadığı ve şehirdeki bir Türk restoranında garson olarak da çalıştığı iddia ediliyor.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de terör saldırısı olarak nitelediği saldırının Mazlum Dağ’ın da aralarında bulunduğu faillerinin yakalanması için operasyonların sürdüğünü belirtiyor.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin sayısı konusundaysa halen çelişkili bilgiler bulunuyor. Bazı kaynaklar 3 bazı kaynaklarsa saldırıyı 4 kişinin gerçekleştirdiğini söylüyorlar.

Saldırının gerçekleştiği kafeteryanın güvenlik kamerası görüntülerindeyse bir kişin,in elinde silahla ateş ettiği bir başka kişinin de ona uzunca bir süre engel olmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde kafeterya içerisinde insanların panikle kaçıştıkları bir kısmının da yere yattıkları saldırganların da bir süre sonra kaçarak uzaklaştıkları yer alıyor.

Saldırı gerçekleşir gerçekleşmez Erbil’de şehir giriş çıkışlarında alınan güvenlik önlemleri de sürüyor. Öte yandan Erbil’de Türk Başkonsolosluğu’nun bulunduğu bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Binanın bulunduğu alanda bekleyen silahlı güvenlik görevlileri dikkat çekiyor.

