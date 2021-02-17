Erbil Saldırısını Üstlenen Şii Grup Hakkında Ne Biliniyor?

Kendisine Saraya Evliya El Dam adını veren bir Şii militan grubu, Salı günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil'deki bir ABD üssüne düzenlenen ve ABD liderliğindeki koalisyon çalışanı bir sivilin ölümü, en az dokuz kişinin yaralandığı roket saldırısının sorumluluğunu üstlendi. İnternette terör ve aşırılık yanlısı örgütlerin eylemlerinin izini süren SITE İstihbarat Merkezi’ne göre Şii grup sosyal medyada, "Erbil'deki işgal üssü El Harir'e 7 kilometre mesafeden yaklaştık. CRAM sistemi ve işgalcilerin bombaları saldırımızı engelleyemedi ve hedeflerine tam isabetle 24 roketlik yıkıcı bir saldırı gerçekleştirebildik’’ mesajını yayınladı. Grup ilk defa geçen yaz duyuldu Şii grubun ismi Kan Tugaylarının Muhafızları anlamına geliyor ve haklarında çok az şey biliniyor. Grup ilk olarak, 2020’nin Ağustos ayı sonunda Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Kampı’ndan çekilen ABD güçlerine karşı iki ayrı saldırı düzenledikleri iddiasıyla Irak yerel haberlerinde yer aldı. Grup, Ocak ayı sonlarında mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla, Dikar vilayetinde ABD güçlerine yönelik bir operasyonun sorumluluğunu üstlendi ve ardından Batı Basra'da ABD’nin lojistik varlıklarına yönelik bir başka saldırı düzenlendi.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Şii militanlar üzerine çalışan analist Phillip Smyth'e göre pek bilinmeyen bu grup, İran'ın erişimi olan silahlara erişebildiğini ve bu silahları bölgedeki diğer Şii vekil güçlere verebildiğini gösterdi. Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Smyth, bu grupların, İran'ın bölgedeki vekil kuvvetleri tarafından ABD'ye, Kürt unsurlara ve diğer bölgesel aktörlere güçlerini sergilemek bir araç olarak kullanıldığını söyledi. Geçmişte, Amerikan güçlerini ve Irak'taki müttefiklerini hedef alan saldırılardan, tipik olarak ABD tarafından belirlenmiş iki Şii radikal grup, Asaib Ehlil Hak ve Hizbullah Tugayları sorumlu tutuluyordu. Ancak analistler, 2020 başından bu yana, ABD'nin İranlı üst düzey general Kasım Süleymani ve Iraklı Şii lideri Ebu Mehdi El Mühendis'i öldürdüğü ABD hava saldırısından sonra Irak'ta benzer Amerikan karşıtı söylemlere sahip daha fazla Şii grubun ortaya çıktığını söylüyor. Ancak Smyth’e göre asıl mesele İranlılar’ın hangi ağları kullandığı. Smyth, ‘’Bir dizi farklı ağdan yararlanan cephe örgütleri var. Mesela Irak Kürdistanı yakınlarında Seyid Şuheda Tugayları tarafından ya da Hizbullah Tugayları’nca, Bedir Örgütü’nce yönetilen farklı ağlar mevcut" şeklinde konuşuyor.