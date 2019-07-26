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Erbil saldırısının azmettiricisi, Kandil'de etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

IRAK'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırının azmettiricisi 'Doğan Nurhak' PKK'lı terörist Erdoğan Ünal (46), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.

Erbil saldırısının azmettiricisi, Kandil'de etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırının azmettiricisi 'Doğan Nurhak' PKK'lı terörist Erdoğan Ünal (46), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Kandil'de etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının azmettiricisi Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal'a yönelik operasyon, 24 Temmuz'da PKK'nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil bölgesinde gerçekleşti. MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu PKK'lı terörist Ünal, etkisiz hale getirildi. PKK'lı Ünal'ın, örgüte 1990 yılında katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı belirtildi. Ünal'ın, PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin 5 üyesinden biri olduğu tespit edildi.

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