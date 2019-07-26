Erbil saldırısının azmettiricisi, PKK’lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erbil sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n azmettiricisi, PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist Erdo\u011fan \u00dcnal, M\u0130T ve TSK\u2019n\u0131n operasyonuyla etkisiz hale getirildi.PARTNERFit v\u00fccudu ve d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fiyle dikkat \u00e7ektiOtomobil ve hafriyat kamyonu \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 4\u2019\u00fc \u00e7ocuk 6 yaral\u0131(\u00d6zel) Kamyonetin \u00fcst\u00fcndeki \u00e7uval\u0131 tutmak i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131, \u00e7uvalla birlikte \u00e7ak\u0131ld\u0131
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