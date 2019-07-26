HABER

Erbil saldırısının azmettiricisine Kandil’de operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla Kandil’de etkisiz hale getirildi.Terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen bu türden operasyonlar, PKK’nın zaman içinde oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı birimleri deşifre ederken, bir yandan da üst düzey yöneticileri etkisizleştirilerek işlevselliklerini zayıflatıyor.

Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla Kandil’de etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen bu türden operasyonlar, PKK’nın zaman içinde oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı birimleri deşifre ederken, bir yandan da üst düzey yöneticileri etkisizleştirilerek işlevselliklerini zayıflatıyor. Bu yönüyle gerçekleştirilen operasyonlarla, PKK’nın istihbarat yapısına büyük darbe indirildi. PKK istihbarat birimi NLP’nin faaliyet ve metodları örgüt içinde gizli tuttuğu, gelir gider yapısının tartışma konusu edilmediği ve ajan olduğundan şüphelenilen PKK mensupları ve sivil halktan kişilere yönelik sert sorgu yöntemleri uygulandığı, bu yönüyle örgütten kaçıp teslim olan PKK’lıların ifadelerine, “gestapo tarzı bir yapılanma” olarak yansıdığı öğrenildi.
Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal’a yönelik yapılan operasyonun Türk sınırından yüzlerce kilometre içeride bulunduğu bildirildi. Ayrıca, anlık üretilen istihbaratın operasyona dönüştürülmesinin dünya standartlarının üzerinde olduğu da aktarıldı.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Astsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiasıAstsubayın ailesinden, 'Oğlumuz intihar etmedi, öldürüldü' iddiası
Eski belediye başkanını silahla yaralayan şahıs tutuklandıEski belediye başkanını silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.