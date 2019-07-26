Erbil saldırısının azmettiricisine Kandil’de operasyon

Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla Kandil’de etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen bu türden operasyonlar, PKK’nın zaman içinde oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı birimleri deşifre ederken, bir yandan da üst düzey yöneticileri etkisizleştirilerek işlevselliklerini zayıflatıyor. Bu yönüyle gerçekleştirilen operasyonlarla, PKK’nın istihbarat yapısına büyük darbe indirildi. PKK istihbarat birimi NLP’nin faaliyet ve metodları örgüt içinde gizli tuttuğu, gelir gider yapısının tartışma konusu edilmediği ve ajan olduğundan şüphelenilen PKK mensupları ve sivil halktan kişilere yönelik sert sorgu yöntemleri uygulandığı, bu yönüyle örgütten kaçıp teslim olan PKK’lıların ifadelerine, “gestapo tarzı bir yapılanma” olarak yansıdığı öğrenildi.

Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal’a yönelik yapılan operasyonun Türk sınırından yüzlerce kilometre içeride bulunduğu bildirildi. Ayrıca, anlık üretilen istihbaratın operasyona dönüştürülmesinin dünya standartlarının üzerinde olduğu da aktarıldı.

