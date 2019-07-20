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Erbil saldırısının baş zanlısı yakalandı

20.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Erbil’deki biri Türk diplomat üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen dört kişi yakalandı.

Erbil saldırısının baş zanlısı yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğü, bir Türk Başkonsolosluk görevlisinin de aralarında bulunduğu üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen bir kişi ile olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen üç kişinin yakalandığını bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’de geçen Çarşamba günü bir restorana düzenlenen saldırıda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada olayın planlı bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini açıklamıştı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırının baş zanlısının Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum D. olduğunu açıklamış ve zanlının fotoğrafını paylaşmıştı. Emniyet Müdürlüğü, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek vatandaşları ellerindeki bilgileri güvenlik birimleriyle paylaşmaya çağırmıştı.

DHA/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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