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Erbil Saldırısının İki Zanlısı Yakalandı

20.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Erbil’de düzenlenen ve biri Türk diplomat, üç kişinin öldüğü saldırının baş faili olarak aranan Mazlum Dağ yakalandı. Dağ’dan kısa süre sonra ikinci zanlının da yakalandığı açıklandı

Erbil Saldırısının İki Zanlısı Yakalandı

Erbil’de düzenlenen ve biri Türk diplomat, üç kişinin öldüğü saldırının baş faili olarak aranan Mazlum Dağ yakalandı. Dağ’dan kısa süre sonra ikinci zanlının da yakalandığı açıklandı.

Saldırının ardından kaçan faillerin yakalanması için operasyon başlatan bölgesel Kürt hükümetine bağlı Kürdistan Güvenlik Dairesi, bugün saldırı zanlılarının saklandığı sanılan, Mantkawa Mahallesi’ndeki bir eve baskın yaptı. Baskında baş fail olarak aranan Mazlum Dağ yakalandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olan Mazlum Dağ, Kürt güvenlik güçleri tarafından sorguya alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Kürdistan Güvenlik Dairesi yetkilileri şunları söyledi: “İki gün önce fotoğrafı terörle mücadele resmi sayfasında yayınlanan Erbil’deki saldırının baş zanlısı Mazlum Dağ, terörle mücadele birimiyle Erbil asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalanmıştır. Vatandaşlarımıza duyurulur. Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Soruşturmanın ayrıntıları daha sonra paylaşılacaktır."

Bu açıklamadan kısa süre sonra Dağ’a yardım ettiği iddia edilen ikinci zanlı Muhammed Beşiksiz’in de yakalandığı açıklandı. “Dıjwar Mamend” kod adını kullanan Beşiksiz’in nasıl ve nerede yakalandığı açıklanmadı. Olayla ilgili daha önce yakalananlarla birlikte, gözaltına alınanların sayısı dört oldu.

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan IKBY Hükümet Sözcüsü Safin Dizayi, diğer faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Dizayi, “Kürdistan Bölgesi Asayişi’nin geniş çaplı operasyonu sonucu başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleşen saldırının baş faili Mazlum Dağ, terörle mücadele güçleri tarafından yakalanmıştır. Çabalarından dolayı Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Güçleri’ne, yardımlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Olayla bağlantılı tüm faillerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor” dedi.

Erbil’de, 17 Temmuz’da bir restoranda gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse ile Irak vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.

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