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Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından 'Botan' kod adlı Hacı Kurhan ile yardımcısı 'Kendal' kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği ortak operasyonda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından 'Botan' kod adlı Hacı Kurhan ile yardımcısı 'Kendal' kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından olan terörist Hacı Kurhan ile Metin Akgün'e yönelik geçen 30 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken düzenlenen operasyon da, PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Hacı Kurhan ile yardımcısı Metin Akgül, etkisiz hale getirildi. Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde 'mavi kategori'de yer aldığı belirlendi.
ÇOK SAYIDA FAALİYET YÜRÜTTÜ
'Botan' kod adlı Hacı Kurhan'ın Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından olduğu ve PKK'ya 2002'de katıldığı, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2015'te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye'nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen Kurhan'ın örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye'de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus'a gönderilmesinden sorumlu olduğu, 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı, Mart 2016'da Suriye-Türkiye sınır hattı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, PYD/YPG'nin sözde Rojava özel kuvvetler ve anti-terör birimi sorumlularından iken, 2018'de PKK özel kuvvetler Irak'ın Amadiye bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2018'de PKK'nın paravan terör örgütlerinden TAK'ta üst düzey göreve getirildiği tespit edildi.
KIZ KARDEŞİ ÖRGÜT ELEMANI
Hacı Kurhan'ın yardımcısı Metin Akgün'ün ise PKK'ya Kasım 2014'te katıldığı, PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015'te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015'te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015'te Van-Hakkari Karayolu Murataldı Mahallesi mevkisindeki mayın/EYP patlatılmasını, 3 Eylül 2015'te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkisinde VEDAŞ'a ait aracın gasbedilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Bu arada Akgün'ün kız kardeşi 'Berivan' kod adlı Neslihan Akgün'ün de 2014'te örgütün kırsal kadrosuna katıldığı, 2018'den itibaren 'Botan' kod adlı Hacı Kurhan'a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda özel şoförlüğünü yaptığı öğrenildi.

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Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildiErbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi

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