HABER

Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Etkisiz hale getirilen iki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Hacı Kurhan'ın PKK'ya 2002'de katıldığı, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ablasının da PKK mensubu olduğu, 2015'te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye'nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye'de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus'a gönderilmesinden sorumlu olan Kurhan'ın, 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı.

Kurhan'ın, Mart 2016'da Suriye-Türkiye sınır hattı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, PYD/YPG'nin sözde Rojava özel kuvvetler ve anti-terör birimi sorumlularından iken, 2018'de PKK özel kuvvetler Irak'ın Amadiye bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2018'de PKK'nın paravan terör örgütlerinden TAK'ta üst düzey göreve getirildiği tespit edildi.

- Kız kardeşi de örgüt elemanı çıktı

Metin Akgün'ün ise 1990 doğumlu olduğu ve PKK'ya Kasım 2014'te katıldığı, terör örgütü PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015'te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015'te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015'te Van-Hakkari Karayolu Murataldı Mahallesi mevkisindeki mayın/EYP patlatılmasını, 3 Eylül 2015'te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkisinde VEDAŞ'a ait aracın gasbedilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Akgün'ün kız kardeşi "Berivan" kod adlı Neslihan Akgün'ün de 2014'te örgütün kırsal kadrosuna katıldığı, 2018'den itibaren "Botan" kod adlı Hacı Kurhan'a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda özel şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Cezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldüCezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldü
Gazze’de ampute çocuklar unutulmadıGazze’de ampute çocuklar unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etkisiz Milli İstihbarat Teşkilatı operasyon osman köse PKK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.