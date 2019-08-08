Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Etkisiz hale getirilen iki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Hacı Kurhan'ın PKK'ya 2002'de katıldığı, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ablasının da PKK mensubu olduğu, 2015'te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye'nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye'de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus'a gönderilmesinden sorumlu olan Kurhan'ın, 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı.