Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erbil sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n planlay\u0131c\u0131lar\u0131ndan PKK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu Hac\u0131 Kurhan ve Metin Akg\u00fcn, M\u0130T ve TSK\u2019n\u0131n Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kurban Bayram\u0131 i\u00e7in \u00f6zel tim kurdular! \u0130\u011fnelerle durduracaklarDiyarbak\u0131r\u2019\u0131n sakl\u0131 g\u00fczellikleri ke\u015ffedilmeyi bekliyor Ku\u015fadas\u0131 K\u00f6rfezi'nde deprem!
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