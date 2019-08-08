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Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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