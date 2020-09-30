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Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 22:36 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı yakınlarına roketli saldırı gerçekleştirildi.Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı yakınlarına roketli saldırı gerçekleştirildi.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde Polis Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu askeri üs çevresine 2 adet roketin düştüğü duyuruldu. Roketlerden birinin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düştüğü, diğer roketin ise İranlı muhalif bir Kürt partisine ait binanın yakınlarına düştüğü belirtildi.
Saldırı sonrası soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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