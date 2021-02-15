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Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı: 2 yaralı

15.02.2021 23:26 | Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere 2 kişi yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, roketlerin 2’sinin Erbil Uluslararası Havalimanı’nın içine, diğer roketin ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düştüğü aktarıldı.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının ardından Uluslararası Erbil Havalimanı’nın kapatıldığı bildirildi.

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