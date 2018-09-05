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Erbil Uluslararası Maarif Okulu eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Irak'ta bir süre önce faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulu, yeni eğitim-öğretim yılına başladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan (IKBY) Erbil kentinde bir süre önce eğitim faaliyetine başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulu, yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Irak'ta yoğun taleple karşılaşan Maarif Okulu, Irak vatandaşları başta olmak üzere ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının da öncelikli tercihleri arasında yer aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde daha çok sosyal bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Okula yoğun talebin olduğunu belirten Şimşek, "Kayıtlar konusunda şaşırtıcı derecede bir teveccühle karşılaştık. Okulun bir hafta önce açılmasına rağmen velilerden çok yoğun kayıt talebi var. Bu yıl için tüm talepleri karşılayamayacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda okul açılmış olmasına rağmen kayıtlarımız devam ediyor." dedi.

Şimşek, okul müştemilatında farklı sosyal donanımların olduğuna dikkati çekerek, "Burada çocuklar sadece derse girmiyor. Çevredeki okullardan okulumuzun bazı alanlarını kullanmak için talepleri var. Farklı etnik köken ve dinlerden öğrencilerin olması ve dünyanın birçok yerinden öğretmenin bulunması okulumuzu çok ayrıcalıklı kılıyor." diye konuştu.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun dünya standartları düzeyinde bir okul olduğunu vurgulayan Şimşek, eğitim sistemi olarak da dünyanın seçkin okullarında uygulanan Uluslararası Bakalorya (IB) programını uyguladıklarını aktardı. Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada bir kardeşlik ortamı sağlamaya çalışıyoruz. O havayı oluşturduğumuza inanıyorum. Bunu birçok veli takdir ediyor. Örneğin bazı özel okul sahibi bile çocuğunu bizim okula kaydediyor. Akademik başarı, oluşturmuş olduğumuz güçlü kadromuzdan ve özelikle kardeşlik ortamından dolayı insanlar çocuklarını buraya getiriyor. Dolayısıyla biz bu kardeşlik ortamının Irak'ta bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz."

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eğitim Erbil Uluslararası Maarif Okulu Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek

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