Erbil Uluslararası Maarif Okulu eğitime başladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan (IKBY) Erbil kentinde bir süre önce eğitim faaliyetine başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulu, yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Irak'ta yoğun taleple karşılaşan Maarif Okulu, Irak vatandaşları başta olmak üzere ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının da öncelikli tercihleri arasında yer aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde daha çok sosyal bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Okula yoğun talebin olduğunu belirten Şimşek, "Kayıtlar konusunda şaşırtıcı derecede bir teveccühle karşılaştık. Okulun bir hafta önce açılmasına rağmen velilerden çok yoğun kayıt talebi var. Bu yıl için tüm talepleri karşılayamayacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda okul açılmış olmasına rağmen kayıtlarımız devam ediyor." dedi.

Şimşek, okul müştemilatında farklı sosyal donanımların olduğuna dikkati çekerek, "Burada çocuklar sadece derse girmiyor. Çevredeki okullardan okulumuzun bazı alanlarını kullanmak için talepleri var. Farklı etnik köken ve dinlerden öğrencilerin olması ve dünyanın birçok yerinden öğretmenin bulunması okulumuzu çok ayrıcalıklı kılıyor." diye konuştu.