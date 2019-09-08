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Erbil Uluslararası Maarif Okulu'na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulu, yoğun öğrenci kayıt talebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladı

ERBİL (AA) - Irak'ta önde gelen okulları arasında sayılan Erbil kentindeki "Erbil Uluslararası Maarif Okulu", yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına başladıklarını, çok yoğun bir öğrenci talebiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Bu yıl öğrenci alımında yüzde 50'nin üzerine artış yaşandığını belirten Şimşek, "800 öğrenciye yaklaştık ancak bu hafta ve gelecek hafta yine kayıtlarımız devam edecek. Büyük oranda birçok sınıfta öğrenci sayımızın belli bir seviyeye gelmesi bizi mutlu etti." dedi.

Şimşek, Erbil'deki okulda ilk kez lise sınıfları açtıklarını dile getirerek okulda oyun, eğitim, yemek ve laboratuvar alanı olmak üzere öğrencilerin gelişimini sağlayan birçok fırsat sunduklarını ifade etti.

- "Bağdat'ta 6 okulumuz faaliyete başlayacak"

Başkent Bağdat'ta da yakın zamanda eğitim faaliyetlerine başlayacaklarının bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ilk projemiz Erbil'deydi. Bu yıl Bağdat'ta iki kampüste 6 okulumuz yakın zamanda faaliyete başlayacak. Bunun yanında Basra, Süleymaniye ve Duhok'ta da projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok şehirde beklentimizin çok üstünde bir teveccüh var."

Geçen yıl açılan ve dünya standartları düzeyinde eğitim veren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Uluslararası Bakalorya (IB) programını uyguluyor.

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