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Erbil Uluslararası Maarif Okulundan Türkçe Dil Kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde bir süre önce faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulunun açtığı Türkçe kursuna hem öğrenciler hem de vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.Erbil Uluslararası Maarif Okulunun yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte açtığı Türkçe kursuna hem öğrenciler hem de yetişkinler büyük ilgi gösteriyor.

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde bir süre önce faaliyete başlayan Erbil Uluslararası Maarif Okulunun açtığı Türkçe kursuna hem öğrenciler hem de vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.
Erbil Uluslararası Maarif Okulunun yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte açtığı Türkçe kursuna hem öğrenciler hem de yetişkinler büyük ilgi gösteriyor. 2 farklı seviye için ayrı ayrı sınıfların bulunduğu kurs hakkında basına açıklama yapan öğretmenlerde Muhammed Emin Subaşı, kursa büyük bir ilgi duyulduğunu belirterek, "Türk kültürünü ve dilini tanıtmak için burada bir dil kursu açtık. A1 ve A2, A1 kursumuz yaklaşık 2 ay sürecek. Kursa yoğun katılımdan çok memnunuz” dedi.
Erbil Uluslararası Maarif Okulu hocalarından Ayşe Betül Ak ise amaçlarının kursiyerleri iyi seviyede bir Türkçe öğretmek olduğunu altını çizerek, "Temel hedeflerimiz tüm kursiyerlerlerin gerek personellerimiz, gerek velilerimiz Türkçe güzel bir şekilde okuma, yazma, konuşma ve dinlemelerin iyi bir seviyeye taşımak” şeklinde konuştu.
Kursun 2 ay süreceğini belirten Ak, “İlk ayda 1. Seviyeyi bitirmeyi planlıyoruz A1 seviyesini tamamlayanlar A2’ye geçecek ondan sonra B1’e geçecek. Biz bunu uzun bir sürece yaydık, daha yolumuz çok uzun düşündüklerimiz ve hedeflerimiz çok fazla” dedi.
Türkçe dilinin çok önemli bir dil olduğunu vurgulayan Iraklı kursiyer Aynur Ekrem Nafi Iraklı bir Türkmen olarak Türkçe öğrenmeyi çok sevildiğini söyledi. Hz. Muhammed’in ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ hadisini hatırlatan Nafi, “Bugün ilk dersimiz hocamız çok yardımcı oluyor. Yılda 2 defa Türkiye’ye gidiyoruz, kızım da orda doğdu” ifadelerini kullandı.
Iraklı kursiyer Nur ise "Kursun ilk günündeyiz, Türkçe bizim için faydalı, oralara gidince iletişim kurabiliriz. 2’nci neden ise 3 tane çocuğum Türkçe okuyor bu şekilde onlara yardımcı olacağım. 3’üncü de kendim için yararlı olacağına inanıyorum” dedi.
Okulda öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Türkçe kursuna devam eden Thomas isimli yabancı uyruklu bir katılımcı ise "3 sebepten dolayı Türkçeyi öğrenmek istiyorum. 1’incisi Türkçe güzel bir dil ve bunu öğrenmeyi istiyorum. 2. Uluslararası bir öğretmen olduğum için öğrencilerime faydalı olmak için başka uluslararası dileri bilmem gerekiyor. 3’üncü ise Maarif bir Türk Okulu olduğu için Türkçe öğrenip konuşmak çok önemli” diye konuştu kullandı.

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