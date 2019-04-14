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Erbil Uluslararası Maarif Okulundan uygulamalı eğitim farkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Erbil Uluslararası Maarif Okulu, uygulamalı eğitim metoduyla Irak'ta farklılığını ortaya koyuyor

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde faaliyet gösteren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, öğrencilerine gökyüzünü yakından tanıtmak ve izletmek amacıyla kurduğu teleskopla eğitim veriyor.

Okulun bahçesine kurulan teleskopla tanışan öğrenciler, gökyüzünü inceleyip uzay hakkında bilgi ediniyor.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin dört duvardan ibaret olmadığını belirterek öğrencilerin görerek ve yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.

Irak'ta ilk kez Erbil Uluslararası Maarif Okulunda astronomi kulübü kurulduğunu ifade eden Şimşek, "Birkaç haftadır devam eden teorik derslerin uygulaması yapıldı. Bu dersi veren astrofizikçi arkadaşımız teleskobuyla gelerek çocuklarımıza teorik olarak bilgilerin pratiğini burada gösterdi.” diye konuştu.

Şimşek, öğrencilerin kulübe yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerine de daha farklı çalışmalar için cesaret verdiğini kaydetti.

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Erbil Uluslararası Maarif Okulu uygulamalı eğitim

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